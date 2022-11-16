自由開講》拜習會後的台海情勢及我因應之道

林正二

拜習會後，拜登召開記者會指出，他不認為中國在短期內會試圖入侵台灣，並希望兩岸自行以和平方式解決雙方歧異。

如一般預期，拜登強調美「一中政策」沒有改變，指出台海的和平穩定符合世界利益，反對任何一方片面改變台海現狀，他並對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為、危害台灣與更廣泛的區域及全球繁榮之舉，表明美方反對的立場。

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習近平則表明，台灣問題是中國的內政問題；「台獨」和台海和平穩定水火不容，希望美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。

習近平與拜登的雙邊會談前，兩人握手合影。（AFP）

就美中目前的政經情勢來說，拜習會雖未解決雙方在台海問題的歧異，但已各自表述，讓對方了解彼此的立場與紅線，設定了護欄，避免發生擦槍走火的軍事衝突，從而讓拜、習有更多時間因應國內經濟與社會問題。

拜登此次明顯地劃下兩條紅線，反對中國武攻台灣，單方面改變台海現狀；拜登更對中共的軍艦繞台與戰機擾台等脅迫性與挑釁行為，表達反對之意，認為中共此舉不僅危害台灣，也破壞日韓澳印等印太地區的和平穩定，還影響全球的經濟繁榮。這是美國近來不斷以大型艦隊通過台灣海峽，防止共機侵台的原因。

對照拜登上任以來，連續四次公開表明中共若侵台，美國將以軍力護衛台灣；同時，併同此次美中高峰會前，拜登已跟日韓總統舉行東協高峰會，拜登就任後，已結合日韓澳印等國，建構堅實的對抗中國的印太戰略體系。拜登已當面警告習近平勿侵台，否則將引發印太國家團結對抗中國，尤其是「台灣有事就是日本有事」的「美日同盟」範圍的加強，更擴大了台灣聯合國際的抗中力量。破壞世界的經濟發展，則是指台積電乃全球百分之九十國家的晶片供應者，如中國侵台，將破壞全球經濟發展，如習敢與全球對抗，後果堪慮。

然而，拜登雖不認為中國短期內會入侵台灣，但並未保證習不會短期內武攻台灣，亦未指出短期是多久，以及短期後中共是否侵台。由於中國目前經濟嚴重下滑、民心不安，習近平要優先處理的事務，應是如何解決經濟停滯與社會不穩的情勢。「維穩」已成為習迫切要解決的問題，統一台灣不是他的首選。拜登應該知道習的困境，也獲得一些暗示或默契，才會於記者會表示他不認為短期內中共有攻台意圖。

但是習如果未來解決了經濟等問題，由於他已掌控中央委員，實施獨裁統治，他將可自行決定五年任內甚或下一任期是否攻台。

對此，台灣在拜習會後這幾年習任內，應配合美國會可望通過的「台灣政策法」併「國防法案」，加速購買較先進的攻擊性武器與加強美台軍事合作與自製武器的能力，全力提升國防力量，並延長義務役與加強後備軍人的訓練，建構全民自衛防禦系統。

經濟與高科技方面，台灣要透過美台投資貿易架構，加速台美自由貿易協定的簽訂，並配合台積電在美國的設廠，建構美台半導體等高科技生產鏈與供應鏈平台，打造更緊密的美台「合作共生」關係，以經濟及高科技產業的合作，護衛台灣的安全。

雖然近幾年習近平可能不會武力侵台，但會加強以軍艦戰機威嚇台灣，並透過認知戰瓦解台灣人心，製造台灣社會的恐慌，以期台灣未戰先降。為了防止中共以認知戰破壞台灣的團結，只靠國安機制的防制是不夠的，政府應加強政策論述、文宣及深入民間各角落宣導，喚醒全體國人警覺情勢險峻，知道中華民國台灣及自由民主將因中共的認知戰，在台灣接受九二「一中」共識後被消滅，如此積極宣導，方能反制中共的滲透，不致走向萬劫不復之路。

長遠而言，兩岸應如拜登記者會所希望，雙方以和平方式解決歧異。這是美國「一中政策」的主軸，但自美中建交以來，中國一直將台灣視為一省，在不對等情勢下，台灣根本無法跟中國和平解決歧異，只能接受會走向統一之路的九二「一中」共識，方能跟中國洽談。 由於台灣迄未被美國等國際社會承認，不僅沒法落實拜登所提兩岸以和平方式解決歧異的「一中政策」，反而因為兩岸主權的爭議，為台海埋下隨時會爆炸的地雷，不利美國在亞台地區的戰略利益維護。

職是之故，唯有美國促請中國正視中華民國台灣存在的政治現實，兩岸方能以對等和平方式解決雙方歧異，建構兩岸和平穩定發展的機制，而有利於台海與印太地區的自由繁榮，兩岸雙贏。

（退休駐美外交人員）

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