自由開講》唯有永遠存在的台灣，中華民國才能萬歲

黃大益

雙十國慶即將到來，總統府建築光雕展演在6日晚間由蔡英文總統、國慶籌備會主委游錫堃院長共同點燈，為國慶活動揭開序幕。

今年光雕秀定名為「寶島有光，土地之愛」，光影間呈現出不同時期的台灣電影與文藝作品；不論是土地歷史的演進，或是體育選手在世界舞台奪牌的光榮時刻，以及台灣這些年來在科技與國防上的重要發展，都在光雕展演中完美呈現。值得一提的是，今年適逢台灣新電影四十週年，國家電影及視聽文化中心作為本次光雕秀的共同主辦，格具意義；眾所周知，台灣歷史的發展造就我們的電影在國際上具有獨特風格和特色，這次展演中出現許多早期的台灣電影，有超過半世紀以來的經典畫面，非常難得。

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總統府建築光雕展演在6日晚間由蔡英文總統、國慶籌備會主委游錫堃院長共同點燈，為國慶活動揭開序幕。（本報資料照）

這兩日，前總統馬英九說兩岸非兩國、勿稱「台灣國慶日」，引起社會討論。對此，聯電前董事長曹興誠還透過發文質疑「請問中國人馬英九，你要欺負台灣人到什麼時候？」此外，美國眾院議長裴洛西亦向台灣雙十國慶發出賀函，賀函中用「兩國」來稱呼美國和台灣，若根據馬總統的說法，裴洛西議長是祝賀中國還是祝賀台灣？馬總統說去年國慶蔡總統聲明「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法明顯錯誤，也違反中華民國憲法與蔡英文上任時的承諾。但馬英九總統必須清楚認知，兩岸互不隸屬就是現況，除此之外，我們也堅持自由民主的憲政體制、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志；當中華民國台灣已成為台灣社會的最大共識，馬總統的說法只會離主流民意越來越遠。

過去，馬前總統習慣在國慶文告的最後疾呼「中華民國萬歲」，但這些年過去，希望馬前總統能更加理解，中華民國要萬歲，靠的不是九二共識，靠的是團結人民、堅實國防與自主經濟。今年光雕展的最後，引用本土藝術家黃土水的〈出生於臺灣〉：「出生在這個國家便愛這個國家，生於此土地便愛此土地，此乃人之常情。」這一世紀多以來，有許多的台灣人用文化的力量告訴我們：自己的國家要有自己的歷史、自己的靈魂；唯有永遠存在的台灣，中華民國才能真正的萬歲。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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