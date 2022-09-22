胡，怎麼說》「曹興誠現象」映照的真相就是，台灣已無「統派」、只有「投降派」！

曹興誠最近出錢出力為保衛台灣盡心盡力，引起廣大的響應，正在形成一種「曹興誠現象」，這個現象映照出的真相，就是台灣內部已無「統派」、只有接受被統、被中共政權統治的「投降派」！

「曹興誠現象」象徵的正是:台灣人民共同保家衛國意識的新覺醒！代表的正是:台灣人民捍衛國家獨立主權及民主自由生活方式力量的新復興！

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過去的認知是統、獨都是一種政治信仰，統獨之爭是政治信仰之爭，但是，近來中共以武迫統、軍事逼壓併吞台灣的威脅已迫近甚至侵入我國國境線，傳統上所謂的「統派」已不見了，它已質變成願意接受中共統治、甚至迎接中國勢力佔據台灣，事實上就是「投降派」！

願意被一黨專政的中共政權統治的「投降派」，常常戴著許多假面具，和平、反戰是它最常戴的兩具假面具，掀開這些假面具，裡頭都是醜惡的投降求和求榮面目；反對抗中保台、反對台灣聯美日抗中、反對台灣加強軍力、唱衰國軍戰力（如馬英九等講的首戰即終戰、國軍一天就會投降）等等，則是它常用的損台工具，只要把這些「工具」拿來和中共對台認知戰、大外宣等做比較，就可發現它們之間驚人的相互呼應，根本就是中共對台統戰入島入黨入戶的在地協力者。

就以和平、反戰口號來論，當前及可預見的未來，破壞台海和平、發動侵略台灣戰爭的唯一來源，就是中國，就是習近平，你反戰，應該去中國反戰、去向習近平反戰，而不是在台灣反戰，在台灣反戰非但得不到和平，根本就是要台灣束手待斃、任由中國宰割，這才是天下最惡毒的愚蠢！

在中國侵略態勢已形成、軍武併吞壓力迫近之下，不抗中怎麼保台?怎麼捍衛中華民國?怎麼維護台灣人民的自由民主生活方式?根本都是100%不可能的空中樓閣，厭戰、反戰、避戰、反抗中，只會讓台灣被中共殘酷的征服佔領，反抗中保台就是天下最愚蠢的惡毒！

一黨專政統治的中國，只是中共的中國，不是你的中國；所謂祖國，只是中共奴役人民的維穩工具。曹興誠對中共早已看透透，所以能明白講出:一國兩制根本騙鬼、一國兩制就是中共將中華民國滅亡、準備把台灣收屍入殮放入的棺材、中共專政統治下是吃人的社會....。

綜上所述，曹興誠代表的是抗中保台台灣共識的主流價值，呂秀蓮則站在對立面，不是逆流也是末流。

「九二共識」的質變，也是統派變投降派的一個重要觀察點。「九二共識、一中各表」一直都是過去統派政黨拿來迷惑大眾的障眼法，其實中共從未承認「各表」，認定九二共識就是一個中國-中華人民共和國，只以「不公開否認」方式，和統派政黨合謀搞統戰、欺騙台灣人民。

最近，中共不想再演了，在對台政策白皮書上，白紙黑字寫上在中華人民共和國1949年建政時，中華民國就不存在了、滅亡了，中共視為已滅亡的國號，中國國民黨怎麼跟它各表?在中共專搞統戰的全國政協，其機關報政協報，乾脆從源頭閹割了九二共識的「各表」，強調一開始就是一個中國、沒有各表，國民黨不能再騙了，就口頭叫一叫，事實上就是承認了只有一中、沒有各表，只哀求中共把那篇文章下架了事，好讓藍軍繼續在台灣行騙。

這種舔共行徑，哪還能算是統派?早已質變更淪落為投降派了!

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