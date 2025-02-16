自由開講》從延遲退休看中國養老金制度的結構性困境

◎ 張詠翔

中國政府於2025年起實施延遲退休政策，其目的是應對人口快速老化與勞動力減少的挑戰，減輕養老金系統面臨的財政壓力。該政策要求，男性退休年齡將從60歲延至63歲；普通女職工從50歲延至55歲，管理層女職工從55歲延至58歲。此外，自2030年起，月領基本養老金的最低繳費年限將由15年逐步提高至20年。此改革被視為中共治理老齡化的手段，但其推行方式與政策內容卻引發廣泛的爭議與批評。

中國今年起實施延遲退休政策，老年人延遲退休壓縮年輕人的就業空間，導致「老不退休，年輕人無崗可進」的困境。圖為重慶市11的就業博覽會現場。（法新社）

延遲退休對人民生活造成的影響深遠，尤其對工薪階層和私企員工來說更是負面衝擊。一方面，政策將迫使許多人在高壓工作環境下繼續工作數年，加重身體與心理的負擔；另一方面，老年人延遲退休壓縮年輕人的就業空間，導致「老不退休，年輕人無崗可進」的困境。以私企員工為例，他們通常面臨勞動強度大、工資偏低的問題，延長退休年齡意味著更長時間的辛苦勞動，卻無法享受到與體制內公務員相同的養老保障。這種差異凸顯雙軌制的不公，加劇體制內外的矛盾。

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中國延遲退休政策的核心問題在於，政府將政策錯誤的後果轉嫁給普通民眾。過去數十年來，中共推行的獨生子女政策雖短期內控制了人口增長，但卻導致老齡化問題加劇，養老金體系壓力急遽增大。如今，政府非但不檢討當年的政策失誤，反而將負擔轉嫁給普通人民，要求他們延長工作年限以緩解養老金的資金缺口。這種轉嫁責任的做法，被許多民眾視為不負責任且缺乏誠信。

中國2025年起實施延遲退休政策，中國人口老化問題，應與數十年來強制推行計劃生育政策有關。（圖擷取自中國騰訊網）

對此，人民的批評聲浪不絕於耳。許多人指責延遲退休政策完全忽視基層勞動者的利益，並質疑其公平性和合理性。一篇舊文〈延遲退休可能是對一代人的違約〉近日被網民大量轉發，直指中國政府未能解決最根本的「退休雙軌制」問題，即公務員和事業單位員工的退休待遇遠高於一般企業員工的現象。退休雙軌制導致養老金分配的巨大差距，加劇社會資源的不均與基層人民的不滿情緒。部分學者更尖銳批評，政府在稅收、土地收益等方面享有無限權力，卻在面對養老責任時選擇推卸，這種「權責不對等」的現象使政策失去公信力。

綜上所述，中國延遲退休政策表面上是為解決老齡化和財政壓力，實際卻暴露政策推行中的不公平與治理困境。該政策不僅未能平息社會矛盾，反而引發更大的民怨與信任危機。中國政府若不正視退休雙軌制等結構性問題，僅以延遲退休作為權宜之計，將無法真正解決養老體系的根本困境，最終只會進一步侵蝕社會穩定與經濟活力。

（作者為研究生）

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