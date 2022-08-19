胡，怎麼說》國民黨為何應召去受中共「胯下之辱」！?

中共流氓政權正在對台灣軍武恫嚇、如惡霸耀武揚威之際，中國國民黨副黨魁夏立言率團應召急奔中國，團員之一國民黨特別顧問兼大陸部主任林祖嘉，還透過視訊參加中共對台統戰會議，和中國國台辦主任劉結一同聲同氣同唱九二共識（一個中國）、共同反台獨等統戰調。

對方飛彈剛打過台灣高空、戰機、軍艦從8月4日起到現在，天天侵越海峽中線、進逼襲擾台灣，武嚇加文攻，促統白皮書招降丟過來、嚴重威脅台灣安全之際....。

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中國國民黨在這個時機去中國，還國、共同台，同唱一中反獨的統戰調，彷彿忘了台灣、無視於台灣正遭中共武力脅迫，不用肚臍想、不用膝蓋想、降到只用腳趾頭想，就知道一定是綠營大罵白營諷、大部分台灣人民罵翻天、黨內青壯派氣的跳腳、國際觀感又很差...。

此行明明是去中國受「胯下之辱」的，而且引來人人唾罵把自己搞的如過街老鼠，又全然無發憤圖強徐圖未來的樣子，朱立倫主掌的國民黨中央做出這樣的決策，為什麼?令人質疑內中有不可告人、不得不然的原因!

綜合各方推估及分析，國民黨寧去中國受胯下之辱的原因包括:

1，政治欠債，只好配合債權人中共的要求，此時去還債。這裡面水太深，目前都是推測。

2，應召去說明，朱立倫當選黨魁時，曾與中共總書記習近平電文往來，國共承諾共同反台獨、推進和平統一，一年來情況卻每況愈下，中共在軍演恫嚇台灣被各國譴責之際，揮手招國民黨去說明，等於返祖國「述職」啦。這種情況莫說對等，簡直比流氓惡霸的小弟還不如，等於被要求鑽進人家褲檔下、受胯下之辱。

3，有把柄在人家手中，不得不去接受矮化的胯下之辱。這可不能信口開河哦，因為沒有看到任何證據。

4，有求於人家，這點傳的沸沸揚揚，傳說是去中國募款拼選舉。目前這也大都只是推斷。

5，怕失寵、被邊緣化，中共眼中的台灣「統派老大」過去非國民黨莫屬，現在則出現競逐者，國民黨為穩住老大地位，不惜在中受辱、在台被罵，此時也要應召急訪中、並同唱統戰調。

6，忍辱負重，就是朱立倫、馬英九們自說自話的，愈是緊張愈要溝通，不溝通很危險...云云。但是，實在看不出國民黨派夏立言訪中，對中共軍演圍台的緊張情勢有任何一絲絲的緩解。所謂忍辱負重、大局為重，要請問國民黨，最近幾年都在扯台灣後腿、和中共唱和，這是哪門子的忍辱負重、大局為重?

二次大戰時，史達林侵略波蘭，以保護波蘭境內的俄羅斯人為藉口；希特勒侵略波蘭，也以保護波蘭境內的德裔為藉口。最近普廷侵略烏克蘭，也以保護烏克蘭東部的俄裔當藉口。國民黨人此時訪中、同唱統戰調，難道這個黨未來的價值，淪落到只能當中共政權侵略台灣的藉口嗎?

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