胡，怎麼說》從「清零」、「楊丞琳談吃海鮮」，透析中共的背後意圖

「一黨專政、一皇獨裁」統治中國的中共政權，它的很多作為，經常讓自由民主世界的人們很難理解，這裡只舉「清零」、「楊丞琳談吃海鮮」兩件事，一件很大、大到直接衝擊中國14億人+世界上和中國有關係的國家及人民，一件很小、影響可縮小到她一人表態媚中賤台引發的論爭、觀感、好惡。

清零、清零、清零....，「大疫起於武漢、病毒源發中國」，為了對抗武漢肺炎（COVID-19），在中共總書記習近平一聲令下，中國東西南北、從山到海、大城小城及農村，歷經兩年8個月的清零之困至今，習近平不肯罷休、中國就不能罷休。

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就像獨立作家胡閔之那篇已遭全禁的「等風來」所寫的:14億中國人都在等風來，風向就是方向，官員在等，企業家在等，老百姓在等...，習近平不改變風向，中國就只能清零、清零、清零零，清不了零，也要清零，不清零、反清零、假清零、變清零的作法、主張、研究、言論，全都上不得網、都見不得天日，中共的官兒若敢不服從清零，一個個都被拉下馬。

清零清到中國只許見到一個習大大、目標就是一個零零零，但是，見不到的是病毒仍四處流竄，最近又一波疫情、又是一波波的清零封控，遭全面或局部封控的至少74個大中小城市，直接受影響的在3億人以上。

看到中共官方發表的染疫確診數字，每天不過幾百、上千，比起它採取清零封控的嚴厲手段，簡直不成比例，即使確診數字假太大可能性很高，中國採取這麼大規模的清零篩檢封控，嚴重影響經濟及人民的生活，顯然太太太超過了防疫所需。

清零的本益比或性價比實在太低，一個大問號:中共為何硬幹?習近平為何蠻幹?只為習皇的面子不能丟、騎難下嗎?我看並非如此簡單。最近看了中國「維穩」經費，一年約要2100億美元，比軍費還略高，維穩經費在中國，大部份都是用在鎮壓社會動亂上，清零，被中共當做維穩的有效手段，而且還比較便宜，這應該是在中共20大結束、習近平連任、一人獨裁、登上如中國紅朝皇帝地位之前，清零不會放棄、風向不會改變的最重要原因。

請看，在清零最大之下，中共組建的大白（白衣防疫員）在數百萬人以上，比公安警察、武警都好用，大白一出，以疫情封街封城、抓人入方艙，誰敢不從?大白以防疫清零為名，事實上也是中共的新維穩部隊，目前中國的情況，表面是:清零壓倒一切、背後是:維穩壓倒一切、背後又是:中共一黨專政壓倒一切、最終目的就是:習近平一人獨裁壓倒一切。這應該是中國堅持清零背後的真相!

再看藝人楊丞琳談吃海鮮風波，我一開始就有一個問號，就是中共20大前夕，來自中國的反常妖風特別多，像夏立言在共軍對台軍演武嚇之際應召訪中，為何在那個時候去?怎麼講怎麼想都不對勁，因為中共在背後操弄、藉國民黨遂其圖謀，事情反常到妖氣森森。

楊丞琳談吃海鮮風波，也是反常到妖氣森森，因此，最主要的問題，不是她在中國的電視訪談中說了什麼?而是中共要她說什麼?以及中共要她說這些話背後的意圖是什麼?

楊丞琳上的中國電視節目「還有詩和遠方3」，同台同框的一個是中共宣傳的樣板、海上救難英雄、浙江省人大代表郭文標，以及中國作家協會副主席麥家，作協副主席在中共就是個文化高官。從訪談影片內容及逐字稿來看，不用懷疑，全部都是設計對白，楊丞琳等出場的人設也是設計過的，應該是出自中共中宣部及統戰部相關單位的手筆。

我的問號及懷疑，昨晚讀了「馮睎乾十三維度」臉書發文-中國給了楊丞琳什麼任務，得到了解答及相互印證，這篇文章對於「楊丞琳談吃海鮮」是貶台媚共或冤枉她等吵雜爭論，真有一錘定音之感!

在此推荐2篇文章:

1是「馮睎乾十三維度」臉書發文-中國給了楊丞琳什麼任務

2是前中共黨校蔡霞在「外交事務」發表的14000字長文「習近平的弱點-狂妄與偏執如何威脅中國的未來」

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