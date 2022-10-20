自由開講》中共二十大之際，國際刑警組織的台灣地位說將給中國錯誤訊息

邱志偉

國際刑警組織（INTERPOL）秘書長史托克（Jurgen Stock），在印度開會前夕，竟在國際媒體面前說出：台灣是中國的一部分，所以不可以給予台灣觀察員地位。當烏俄戰爭仍在進行、中共正在進行二十大，準備給習近平加冕稱帝之際，國際刑警組織作為聯合國外第二大國際組織，對各國的警務安全、犯罪防治等均有重大貢獻。但不讓台灣加入國際刑警組織，甚至援引錯誤的台灣地位說法，對國際社會傳遞錯誤訊息，將助長中國的威權入侵野心，對國際和平毫無助益。

國際刑警組織秘書長史托克宣稱，台灣是中國的一部分，更指稱中國是INTERPOL的成員，因此不能給予台灣觀察員地位，這說法有二點邏輯錯誤之處。

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國際刑警組織秘書長史托克宣稱，台灣是中國的一部分，更指稱中國是INTERPOL的成員，因此不能給予台灣觀察員地位。（AFP資料照）

首先，若台灣是中國的一部分，就不能成為國際刑警組織觀察員，那又為何香港自1960年加入以後，至今仍是國際刑警組織成員，難道香港不是中國的一部分？這說法根本無法自圓其說，是否跟中國對當前台灣執政黨不滿，而無理阻撓台灣入會才是主因。

再者，台灣從來和中國都沒有建立任何的「國內警政通報」的相關機制，目前我國與中國僅有簽訂「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，但強調的是重大犯罪的溝通互助，特別是犯罪遣返等機制，完全無中國過去宣稱的，台灣可以向北京中央局直接溝通等情況。就算兩岸警務聯繫，也不等於台灣是中國的一部分。

尤其是台灣也並未制訂類似香港的《送中條例》，台灣在警務系統上，從來都是獨立自主狀態，和美國、德國、日本、印度等國的警政機關相同，這是主權獨立國家的最基本狀態。

還有一個證據就是，台灣絕不會像中國政府一樣，無故逮捕擔任國際刑警組織主席的本國國民，甚至回母國後失蹤，其妻至今仍受法國政府政治庇護。台灣根本不是中國這樣的警察大國、獨裁政府，台灣人在警務執法過程，必須守法、保障人權，若有違法濫權行為，都會吃上官司、受人民監督，完全與中國沒有監督的封閉公安系統不同。

我更必須要說，史托克（Jurgen Stock）秘書長是來自德國的刑事專家，也曾擔任德國聯邦刑事調查局副局長。但德國在台協會代表就曾發表過聲明，支持台灣參與國際刑警組織。我們也希望史秘書長對於台灣地位的發言、危害台灣在國際警務安全的行為，應當禁得起自己母國的考驗，也要合乎刑事警察打擊犯罪的使命。

何況中共刻正舉辦二十大，習近平已準備三連任，摩拳擦掌即將登基。各國研判其政治報告暗示，未來對台將更加強硬。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）更說，中國極可能在更短時間內，武力犯台。國際刑警組織追求的是打擊犯罪，應當是要促進世界和平，但史托克說法，將助長中國犯台的信心，與世界和平理念完全背道而馳！

當務之急應該是要盡早將台灣納入國際刑警組織當中，這不只合乎國際法對台灣地位的理解，香港也已入會，其實中國根本無理由阻撓。此刻不宜助長中國野心，應當盡早邀請台灣入會，結束這齣世紀鬧劇。

（立法委員）

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