自由開講》賴蕭最佳投捕搭檔上場！全力衝刺贏得勝選

◎宋辰裕

民進黨籍總統參選人賴清德於今日上午與搭檔蕭美琴至中選會進行總統參選登記，成為2024總統大選第一組登記的候選人，昨日賴清德在受訪時也特別提到，由於前駐美代表蕭美琴要求要在完成APEC相關工作才返台登記參選，讓他一度以為自己會成為最後一組登記參選的總統，沒想到在「藍白拖」戲碼持續高潮迭起下，民進黨的正副總統候選人組合，依然還是以「第一姿態」取得總統大選的門票。再次展現賴蕭兩人的決心，也可見只有民進黨準備好進入衝刺階段，與藍、白兩黨相比，高下立判。

圖為民進黨總統候選人賴清德今（21）日偕同副總統候選人蕭美琴前往中選會登記參選。（資料照）

如今，外界看好的投捕搭檔即將上場。賴清德在選舉這段期間，藉由「國家希望工程」的國政願景藍圖發表，讓選民清楚的看見每一項紮實且穩健的政策，平時也積極拜訪民間各領域團體及專家學者，融合多元的島嶼風情，爭取最大支持。而最強搭檔「戰貓」蕭美琴更是內外兼具！對內，過去不僅有豐富的地方與中央政治歷練；對外，在擔任駐美代表的磨練下，練就高度的國際視野及談判能力。筆者認為，在清楚的政見闡述以及賴蕭二人之間的信任及默契搭配之下，一定能在選戰中，獲得多數青年選民的認同及支持，也能贏得這場選戰最終的勝利。

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反觀國民黨的侯友宜與民眾黨的柯文哲，藍白合的戲碼一路從九月拖到十一月，兩個月的期間，雙方互相叫陣、相愛相殺，劇情一波未平一波又起，好不容易雙方在上週達成共識，以為在18日會推出所謂「最強人選」，沒想到雙方因為在民調誤差上有了歧見，使得藍白合瀕臨破局；民眾黨主席柯文哲在新北市出席「Team KP誓師大會」表示，他會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分，拚戰到底，而昨日卻又被爆出與郭台銘密會，讓外界與支持者看得一頭霧水，到底侯友宜、柯文哲與郭台銘誰正誰副？誰才是真正最後的總統候選人 ?

2024總統大選迫在眉睫，自從柯文哲的加入後，整個選戰打得混沌不明，頭一次在開放登記參選之際，仍有政黨分不出誰正誰副，甚至是由誰出來參選都還未定。打從選戰開打至今，只有民進黨的賴清德不斷透過政見的發表，一步步踩著堅定的步伐，也在今日完成登記參選。而郭柯侯三人截至目前為止，不僅沒有提出任何清楚具體的政見願景，甚至整天把「下架民進黨」掛在嘴邊，似乎這句話成為他們這次競選唯一的政見，造成自身支持者的焦慮與惶恐。

筆者認為，國家領導人一職應該由一組真正能「帶領台灣前進」的人選擔任，特別是台灣處在特殊的國際情勢下，「上架台灣」應該是國際與台灣人民的共同目標及共識，期盼賴清德與蕭美琴能夠在剩下的時間拿出絕佳默契，在剩下的54天爭取選民的認同與支持，帶領台灣自信地走在自由民主的道路上。

（大學生）

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