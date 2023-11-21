自由開講》「3+1方案」冷？省錢好選擇不可錯過！

◎王錦龍

日前據我國媒體報導，教育部配合國防部「3+1方案」全台僅46人申請，引發網民討論；有人認為此方案會壓縮學生學習品質，反而增加學生課業壓力係揠苗助長；更有人稱，若提前服完兵役，戰爭時將成為優先被徵召之對象。

教育部「3年完成學業1年服兵役」方案，今年9月中進入大學就讀者就適用，但目前僅46人申請。（資料照）

事實上，我國今年7月公布「3+1方案」政策時就引發許多人質疑，但我們不妨換個角度思考看看，就可發現其中的好處；首先，我們以台大110學年度的學分費用為例，每一學分最低1,020元，大學4年期間若每學期修滿25學分，要給付2萬5,500元學分費，如果超修至31學分，則要付3萬1,620元；反之，參與「3+1方案」將減免超修學分費用，約略省下6,120元；再者，若只讀3年，以現在私立大學每學期學費來計算，一學期約5萬，預期可省10萬元左右；除此之外，服役期間每月2萬6,307元，一年可賺31萬5,684元，即使大學3年助學貸款，畢業都不太會有背學貸的問題。

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最後，有網友稱，若提前服完兵役，戰爭時將成為優先被徵召對象，此一論述也毫無邏輯可言，根據我國兵役法，戰時將會徵召最大兵力來抵抗外敵，所以根本就沒有優先順序的問題，請國人勿輕信。

結論，雖然上述皆是屬於「最理想」狀態，但其實這對於家庭經濟困難，大學四年需要助學貸款的學生來說，是一個不錯的選擇，與其畢業後要背負約40萬元學貸，還不如參與「3+1方案」更划算；但不可否認的是，這個政策確實還有許多問題需要改善，但最重要的是「天下沒有白吃的午餐」，努力還是要靠自己耕耘，身為國家未來棟樑，我們都有義務完成國家賦予我們的任務，就是保衛家園！

（學生）

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