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自由開講》中國軍事動作頻繁的警示

2023/09/25 10:08

康駿銘

國防部公布中國解放軍動態，首次提到監控福建大埕灣附近的地面動態。大埕灣是中國用於進行兩棲或三棲立體登陸演習的大型基地，演習內容明顯是針對侵台登陸作戰，自2021年9月起成為解放軍年度常規演習的一環，假想中國對台灣進行登島作戰時的「無碼頭卸載」演練。國防部長證實「最近敵情異常」，而首次提及大埕灣的敵軍動作，有透過展現情資掌握能力，警告中國正被密切監視，勿輕舉妄動的意味。

國防部公布中國解放軍動態，首次提到監控福建大埕灣附近的地面動態。大埕灣距離澎湖約235公里。（圖片擷取自google地圖/由本報記者製圖）

此外，中國航母「山東號」九月中進入台灣東部與共機實施海空聯巡，並擔任「假想敵」的角色。習近平在2021年初發佈「全軍開訓動員令」，要求軍隊演練要貼近實戰模擬，乃習近平長期所指的「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」的要求，而中國海空軍在台灣東部動作頻繁，甚至連俄羅斯海軍也曾現身，顯示目前解放軍正在加速進行封鎖台灣的準備，「山東號」的假想敵角色正是扮演馳援台灣的美軍軍艦。與此同時，中國軍機艦擾台仍然持續，不但圖令我軍疲於奔命、損耗台灣資源，日前更首度發現中國軍機疑似躲在民航機之下進行欺敵戰術。中國三軍動作頻繁，加上火箭軍高層的清洗、國防部長李尚福的失蹤等，反映習近平正在為侵台戰爭鋪平道路。

同樣值得關注的，是普廷下月將以參與「一帶一路」會議為名訪問北京，唯未知金正恩是否加入。這場會議的背後，自然還是中俄在經濟與軍事上的合作。烏克蘭成功轟炸克里米亞首府塞凡堡的黑海艦隊總部，造成包括高階將領的多名俄軍人員傷亡；同時成功收復札波羅熱東南戰線的重要區域，能威脅俄羅斯的補給線，是六月烏克蘭大反攻以來的重要突破之一。俄羅斯急需中國的援助同時，習近平也希望俄國能繼續拖延戰爭，令中國有更多的時間準備侵台，也令開戰後美國無法專注在台海戰場之上。習近平作為正在面臨巨大政治與經濟壓力的獨裁者，「統一台灣」恐將是其延續政治生命的唯一出路。台海和平的主導權實際上不在台灣手上，我們該做的是繼續強化國防與心防、加強國際聯繫，即使習近平仍選擇孤注一擲，至少我們也必須確保能成功守護家園。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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