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自由開講》中國動員僑胞批評賴清德的「四大支柱」反凸顯倒果為因

2023/07/28 17:13

◎范世平

賴清德副總統於7月5日在「華爾街日報」（Wall Street Journal）發表署名文章，提出台海和平的「四大支柱」（Four-pillar plan for peace），第一是強化國防威懾力，讓北京對台動武的成本增加，從而降低軍事衝突的風險；第二是提升經濟安全，減低對中國貿易的依賴，鞏固台灣的供應鏈安全；第三是與全球的民主國家建立伙伴關係，尋求與盟友間更進一步的交流；第四是有「穩定且具有原則的兩岸領導力」，維持務實與一致性的兩岸政策，不排除在互利、尊嚴、無先決條件下與對岸對話。

「台灣民意基金會」7月25日發布了三位總統候選人的民調，對於「誰能處理好兩岸關係」，賴清德是28.4%，領先柯文哲的25.3%與侯友宜的22.3%。問到「誰當選會讓人安心？」，賴清德以34.6%的支持度，大幅超越柯文哲的22.8%與侯友宜的20.9%。（報社合成／路透社、資料照）

然而中國卻開始動員海外僑胞與台商在媒體上批評賴清德，說他是「倚美抗中」，把台灣問題國際化，煽動台灣人「恐中反中」的情緒，製造兩岸緊張，阻撓台商前往中國投資與發展，卻還假裝善意的想與中國對話。

但事實上這種批評只是倒果為因，台灣為何要「抗中」？是因為中國不放棄以武力統一台灣，而台灣人不願意生活在中國這種沒有自由、民主，法治的生活，所以才會「恐中、反中」，這也不是賴清德或民進黨可以煽動的。因此賴清德的「四大支柱」首先就是加強國防威懾力，才能抵抗中國的侵略。

台灣為什麼要「倚美」？是因為美國沒有要統一台灣，台灣與美國有共同的民主價值，美國協助台灣具備自衛能力，所以台灣當然要與美國站在一起。賴清德的「四大支柱」強調要與全球的民主國家建立伙伴關係，這當然包括美國。

至於是誰把「台灣問題國際化」？當然是習近平。因為他這幾年對台灣的武力威脅不斷，甚至意圖統一台灣；加上2022年俄羅斯侵略烏克蘭，讓國際上有了「今日烏克蘭，明日台灣」的憂慮，使得台灣更受到全球矚目，成為各國媒體報導的焦點。

至於批評賴清德阻撓台商前往中國投資與發展，更是無的放矢，民進黨政府什麼時候阻撓台商赴中？反而是因為川普擔任總統時發動對中國的「貿易戰」與「科技戰」，加上2020年在中國發生了「新冠肺炎」，使得台商紛紛返台；疫情之後中國經濟下行，又在7月1日實施了更加嚴格的「間諜法」，使得台商裹足不前，所以「解鈴還需繫鈴人」。

事實上，「台灣民意基金會」7月25日發布了三位總統候選人的民調，對於「誰能處理好兩岸關係」，賴清德是28.4%，領先柯文哲的25.3%與侯友宜的22.3%。問到「誰當選會讓人安心？」，賴清德以34.6%的支持度，大幅超越柯文哲的22.8%與侯友宜的20.9%。由此可見，針對賴清德所提的「四大支柱」，中國刻意將他塑造成是兩岸與國際的麻煩製造者，顯然與台灣人的認知大相徑庭。

該民調還問到，誰「有心確保台灣主權」？賴清德以43.4%「海放」柯文哲的19%及侯友宜的16%；誰最能「提升台灣國際地位」？賴清德以39.5%同樣「狠甩」柯文哲的25.5%和侯友宜的15.1%）至少15個百分點。而在「治國能力」上，賴清德是38.3%，也「輾壓」柯文哲的23.4%與侯友宜的16.9%。由此可見，台灣民眾認為賴清德所提的「四大支柱」，是具體可行也能確保台灣的主權與國際地位。

（國立台灣師範大學東亞學系教授）

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