自由開講》外行領導內行！我國投降主義在蔓延

王天宇

日前國防部計畫在左營高雄軍區設置「魚叉飛彈防衛營區」一事，遭到我國立委表態反對，前高雄市長韓國瑜也呼應「稱凡是有彈藥庫、雷達、飛彈的地方，一定被打得最慘」此言論遭到成功大學教授駁斥，怒批是胡說八道。

國防部計畫在左營高雄軍區設置「魚叉飛彈防衛營區」一事，高雄市長韓國瑜稱「稱凡是有彈藥庫、雷達、飛彈的地方，一定被打得最慘」。（本報資料照）

首先，根據先前兵推顯示，若中共侵臺第一件事情是先阻斷我國後勤，封鎖我國周邊海域再破壞我國情監偵系統，最後才是以飛彈攻擊或三棲登陸行動，但不論如何，中共最終若選擇以武力攻打臺灣本島，臺灣將無處不暴露在飛彈攻擊的範圍之內，所以我國立委此番言論，僅是老調重彈，煽動人民「反戰情緒」爾爾；再者，戰時我國國軍都會引導民眾疏散和避難，根本不太可能發生有民眾在彈藥庫周邊得情況出現；反之，我們常在網路上看到飛彈攻擊導致帶量民眾損傷的畫面其實皆是無差別攻擊，早已違反國際法。

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令人惋惜的是，我國國人對於敵我意識低落，根據《遠見民意研究調查》對臺灣22縣市民眾在9月下旬發起「2023兩岸和平調查」，我國仍有6成民眾認為臺海不可能會開戰，更有人認為兩岸開戰係因我國政府刻意挑釁所引起，但暫且不討論政治，其實仔細想想，提升國防能力保衛國土，就是挑釁中共？

維持臺海區域安全穩定，是印太地區所有國家的共識，近期新加坡元首李顯龍、日本前首相麻生太郎等各國重要人物，都在會議或論壇上提及臺海問題，可見臺灣在國際的定位已非同凡響，身為臺灣人，我們更應該要守護這得來不易的土地，共同為捍衛國家民主自由而戰。

（大學生）

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