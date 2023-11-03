自由廣場》姑息主義將招來戰爭

◎ 吳佳縉

一九三○年代的歐洲，因著希特勒與納粹「第三帝國」的崛起，使得歐洲各國籠罩在戰爭的恐懼中。特別是英法這兩個歐洲的穩定力量，在經歷第一次世界大戰的慘狀與極大犧牲後，任何的戰爭，或戰爭的可能性，都求極力避免，導致當時的英國主政者對希特勒採取姑息政策，主要的代表就是張伯倫，而反對姑息主義者則以邱吉爾為代表。

姑息在字典的定義是「不計代價與原則的犧牲，為了安撫侵略者所做的調解或收買之行為」。當時的英國主政者與社會許多意見領袖，主張維持和平的唯一方法就是「不要惹惱希特勒」，盡可能滿足他的需求。因此，當希特勒的納粹德國有系統地全力重建德國的軍事能力時，英國姑息主義陣營認為邱吉爾主張擴大並強化軍備的投資，是一種好戰行為，挑動希特勒的敏感神經，對維持和平現狀將產生負面影響；同時也是危言聳聽，引起人民的恐慌。就是這樣的姑息主義的天真，讓英國軍力遠遠落後納粹德國，換來的卻是希特勒在一九三八年三月併吞奧地利。一九三八年九月為了滿足希特勒政權對「生存空間」的需要與自身不計代價也要維持的和平現狀，張伯倫脅迫捷克蘇洛伐克將蘇台德地區割讓給納粹德國，換來希特勒以謊言包裝的和平，這就是聲名狼籍的「慕尼黑協定」。

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就在張伯倫自得意滿地認為自己為國家乃至於整個歐洲，以出賣他國的方式爭取到「Peace for our time」的半年後，希特勒撕毀「慕尼黑協定」佔領捷克蘇洛伐克，同年九月佔領波蘭，第二次世界大戰就此開始。

邱吉爾對侵略者的人性看得非常清楚，知道姑息主義只會鼓勵侵略者的貪婪與野心無限擴大，唯一能阻止侵略的，只有強化自身能力，勇敢對侵略者說「不」，同時加強與同樣愛好和平自由的民主國家之連結，聯合成同一陣線，抵擋侵略者的邪惡勢力。

邱吉爾在一九三四年七月十三日的英國報紙『Daily Mail』中寫道：“If you want to stop war, you gather such an aggregation of force on the side of peace, that the aggressor, whoever he may be, will not dare challenge...”。中譯：『要避免戰爭，你要集結一股和平的力量，使侵略者，無論他是誰，會因此卻步，不敢挑戰這股連結的和平勢力…』

面對侵略者，從歷史得到的教訓就是，侵略者的貪婪與野心，不會因為你不惹他生氣、處處讓步滿足他、停止強化武裝自身防衛能力、姑息他的得寸進尺，他就良心發現，而停止他邪惡的侵略意圖。侵略者所要的，就是透過不斷掠奪、傷害、算計，來達成他的終極目標：使所有的人都臣服在我的腳下。只有你我強化自己、與民主國家同一陣線，挺身對邪惡侵略者說「不」，展現避戰但不畏戰的決心，才可能阻止戰爭的發生。

（作者是網通業業務主管）

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