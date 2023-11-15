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自由開講》保衛國土，守護家園：國防自主的挑戰與前景

2023/11/15 17:28

Arthur Louis

國際情勢風雲變幻，臺灣面對來自中國的威脅與挑戰，國軍和國防自主的議題顯得尤為重要。在中國持續的軍事侵擾下，我們不得不思考如何在保護國土安全的同時，發展國防自主的能力，以確保國家長遠穩健的發展。本文將探討中國的軍事威脅、國軍現狀，以及推動國防自主的策略與挑戰。

中國軍事威脅的雙重目的

中國頻繁對臺灣進行軍事侵擾，其目的不僅僅是政治上的要脅，更是在軍事層面進行實質考驗。政治上，中國以龐大兵力對我進行持續侵擾，企圖在臺灣社會製造不安，迫使我接受其「一國兩制」主張。軍事上，則透過侵擾和軍事演習，試圖削弱我國防反制能力，並測試其攻擊模式。在這樣的壓力下，國軍必須時刻保持警覺，強化防衛能力，以因應解放軍的潛在動作。

中國頻繁對臺灣進行軍事侵擾，其目的不僅僅是政治上的要脅，更是在軍事層面進行實質考驗。（圖：國防部提供）

國軍現狀與挑戰

孫子的「兵者，國之大事」早已提醒我們，面對敵對威脅，國軍必須保持警覺。然而，我們需要正視的是，國軍目前面臨著質與量上的雙重困境。解放軍的現代化裝備已難望其項背，而我國在武器裝備方面，尤其是二代兵力，已進入20年壽齡，無法應對日益升級的威脅。因此，國軍迫切需要優化現有裝備，並強化國防整備，以迎接未來可能的軍事挑戰。

國防自主的重要性

「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，蔡英文總統的這番話提醒我們，國防自主是確保國家安全的基石。歷史告訴我們，輕忽國防整備的國家最終付出的代價是沉痛的。面對中國的威脅，我們必須吸取歷史教訓，強調國防自主，以確保國土安全。

國防事務改革之必要性

為因應目前的國際情勢，國防事務的改革是迫在眉睫的。透過改革，我們可以更有效地利用有限的資源，發展不對稱戰力，強化軍事指揮體系，並提高反制能量。具體而言，我們應該加強網路戰、資訊戰等非傳統作戰手段的發展，打造具有高機動性的快速反應部隊，以因應突發狀況。

結語

國防自主是確保臺灣安全的基石，我們必須正視中國的威脅，強化國軍能力，進行國防事務改革。唯有如此，我們才能確保國家的穩定發展，實現真正的臺海和平。

（軍事研究人員）

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