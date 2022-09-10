自由廣場》國軍反登陸作戰規劃之惑

◎ 吳智遠

近日，烏克蘭軍方在戰場上發起反擊，於多條戰線上取得進展，在哈爾科夫-伊久姆一線，烏軍據稱已奪回要地Balakliya，在市議會升起烏克蘭國旗。

據親俄頻道指出，烏軍以十五輛戰車（相當於一個連）為主體，與特戰部隊精銳輕步兵組成箭頭衝擊Balakliya，野戰防空單位並配合前推，以防止俄空天軍破壞攻勢；這支特遣隊成功撕裂俄軍防線，徹底輾壓駐守該地的二線步兵旅。此例再度顯示缺乏反裝甲能力的步兵單位，在單獨面臨裝甲車時會十分脆弱。

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回到台海防衛作戰。在現行規劃中，由於預計部署於灘岸，在直面敵方大量火力下，擔任第一線守備任務的，都是火力不強的步兵旅，缺乏有效反裝甲能力，因此若敵方成功將一至二個連級裝甲單位送上灘頭，我軍防線便有被突穿的風險。

雖說第一線被突破後，尚有組織反擊的可能，但具反擊能力的重裝單位不足、反應速度不夠、責任分區限制、此時位於敵方之後的防守單位反而拘束反擊火力發揮等因素，都可能導致反擊失利，令小破口變成大災難。

俄烏戰爭初期，烏軍配備標槍、NLAW等反裝甲武器的步兵小組，在靈活的運用下，成功抵擋俄軍傳承自蘇聯的鋼鐵洪流，顯示在合適武器及戰術配合下，步兵在防守上可有與裝甲部隊抗衡的能力，特別是在搭配無人機等現代化裝備時，儼然成為裝甲部隊的夢魘。

反觀國軍之反登陸作戰規劃，最令大眾困惑的地方是，不知為何仍沿用過去數十年以來的規劃，堅持將火力不足的輕步兵單位部署於灘岸上，令其直面敵方現代化的飛彈、火箭、艦砲、武裝直升機、無人機等精準火力，對於可能上岸的裝甲車亦無招架之力，此舉或為令守備部隊僅有砲灰價值的自殺戰術。

合理的做法，應是令守備部隊後退若干距離，依託地形或建物部署，並配屬足量反戰車飛彈、曲射火力，乃至於肩射式防空飛彈，令其具有對抗敵方裝甲車甚或武裝直升機的能力，再配合少量前觀人員抑或無人機引導，在登陸場對敵方部隊進行火力覆蓋，若戰前有足夠時間，可提前於灘頭堆積大型障礙物，以進一步阻礙敵軍推進，以求將雙方絞肉變為單向獵殺。

可能令大量國民浪擲生命的戰略或戰術規劃，難取得廣泛認同，有司或宜慎重考慮其他更有效的方案。

（作者為生技研究人員及經理人）

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