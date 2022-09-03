自由開講》觀察中共二十大對台海及世界局勢的意義

邱志偉

中共官方媒體《新華社》報導，中共政治局在8月30日拍板定案，每五年一次的中共二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會）將在10月16日於北京舉行。

由於近期美中台關係複雜詭譎，中國在台海周邊頻頻軍演，美國航母也在台海 、太平洋、南海等海域來回坐鎮。隨著中共二十大舉辦時間拍板，可認定為中國內部的權力角力暫告結束，習近平將在二十大正式問鼎「帝位」，正式打破 領導人任期限制，接下來中共體制的變遷會如何連動美中台三角關係的變動， 將是台灣需要觀察的重點。

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我們絕不可低估40幾天後的中共二十大，將會對全球格局造成甚麼影響。因為這件事的變動性，將會直接讓中共多年來企圖欺騙全球，營造黨內制度性領導的體系，隨之瓦解。也把1980年代以來，鄧小平積極推行的政治改革化為灰燼。尤其是「廢除幹部領導職務終身制」，試圖讓中共體制走向制度性的代謝，不再回到毛時代的個人領導，這在共產國家來說，當年是非常進步、激進的改革，對照蘇聯的變遷，兩大共產體制國家，當時都面臨生存危機，而在領導制度上做了改變，如今蘇聯瓦解數十年，中共正準備回到毛時代的終身領導制。

特別是大家經常忽視的越南，越共總書記已悄悄在2021年開啟第三任任期，打破曾讓外界誤認越共秉持的10年一期的領導體制。但這項改變，並未引來全球太多波瀾，然而中共領導制度的變革，習近平邁向第三任，確實已宣告共產體制的終身領導反撲，恐難避免。特別是大家非常憂慮，習近平第三任任期，很可能對台灣動手，穩定自己領導基礎。從普丁的烏俄戰爭經驗觀之，更可以確定這假設需要嚴正以對。

習近平第三任任期，很可能對台灣動手，穩定自己領導基礎。從普丁的烏俄戰爭經驗觀之，更可以確定這假設需要嚴正以對。（美聯社資料照）

近日蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世，對於中共而言，如同戈巴契夫推動的政治改革只會導致共產政權瓦解，因此當習近平走到權力的十字路口時，他選擇不是下放權力、尋找繼任者，而是繼續擁抱權力，把共產黨的生死與自己的任期，徹底綁在一起。而這一綁住，很可能牽動全球的不穩定，以及台海新危機的可能。

過去美中關係的互信，很大一部分建立在美國對於中共體制會同經濟改革一樣，即便沒有民主選舉，也會朝向更有制度性的領導。但看到當前中共經濟體制朝向國進民退，動輒限電、封城的領導模式，民生經濟已不再是中共領導唯一 在乎的問題，而是要民眾服務於黨，對於黨機器的效忠。隨著經濟改革開放，沒有讓中共的政權出現脆弱性，民眾勇敢要求政府改革，這大概是冷戰落幕後，「歷史並沒有終結」的最大諷刺。

甚至過去十多年，國際社會一度迷思於反恐戰爭，而把中共視為安定可信賴的 盟友，助長僅存的共產政權安穩成長，讓中共悄悄改變世界看待它的方式，改變國際秩序。近期出版的聯合國發布《新疆人權問題報告》，指控中國犯下反人類罪刑。在過程中都可以逼使報告延宕公布、聯合國人權事務高級專員，也是人權事務最高負責人不再連任，可想見中國已經如何動搖了全球看待是非善惡的標準。

若習近平繼續安逸的度過第三任領導，一個更加強大的中國，更肆無忌憚的共產領導人會如何改變地緣政治風貌，如何以戰狼之姿測試全球外交、軍事底線 ，甚至不惜在台海發動軍事行動，都是未來國際間最大的風險。

（立法委員）

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