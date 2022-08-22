自由開講》韓國軍機造訪臺灣背後的啟示

洪昱睿

近日，韓國空軍黑鷹特技隊「金鷹機」降落高雄小港機場進行加油、整補，吸引不少航空迷前往「朝聖」搶拍，外國軍機來臺整補？而且竟然還不是美軍？這背後當然有其政治意義的存在。

機身上清楚用韓文刻劃著「大韓民國空軍」的軍機，能降落在臺灣，是因為臺灣和韓國兩國在軍事關係上有足夠的互信，即便兩國間並無邦交，但秉持著「互信互惠」的原則，韓國軍機得以降落臺灣做整補。這也顯示了某種程度上，臺灣與韓國有「隱性」的同盟關係，才能達到互信。

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韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機近日過降高雄，機上人員向爭睹的軍事迷揮手打招呼。（軍事迷洪伯融提供）

其實韓國軍機也不是第一次降落或飛越臺灣了，這類的行動都毫無困難地達成了。即便剛下台，被認為「很親中」的韓國前總統文在寅任內，這樣的「互信機制」也未曾被打破。而臺灣位在第一島鍊上，也是東北亞往東南亞的中繼站，地理位置非常重要。

我們在談國防，乃至與他國共同防衛等議題時，幾乎都是在講美國與日本；事實上在地理區塊裡，不能忘記韓國的存在與重要性。韓國除了是與臺灣理念相近國家、發展相近國家外，也面臨北韓的核武威懾與戰爭挑釁，以及北韓背後的兩位老大哥，中國與俄羅斯的潛在威脅。

臺灣應該加強與美國、日本、韓國共同防衛西太平洋地區的戰略夥伴關係。國際合作前，首重各國國內的團結，在臺灣，有不少有心人士，利用一些負面、虛假消息，或似真似假的傳聞，意圖操作所謂「嫌韓論」，破壞臺韓關係。希望廣大的臺灣人們能明察秋毫、不隨便與之起舞，認清真正的敵我關係，與國際合作保衛國家。

（語文工作者）

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