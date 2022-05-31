自由開講》很多孩子走了，國民黨還添亂！

洪昱睿

藝人郭彥均在臉書貼文轉述「很多孩子走了」 一事以及隨後引發的風波，近日在國內藍營政客、親藍媒體、 親藍粉專及親藍民眾們之間成為攻擊政府防疫的好題材。 姑且不論親藍民眾有無實際政治目的， 但藍營國民黨政客們對此事及後續效應反應最為激烈， 其險惡的政治目的也表露無遺。

日前國民黨多位現任民代及民代參選人浩浩蕩蕩地前往刑事警察局， 說是要聲援郭彥均，除引用「很多孩子走了」這句話之外， 還說是要去「自首」的， 只因閣揆蘇貞昌與防疫指揮官陳時中沒有指出特定人士地表示要小心 假消息並呼籲不要亂傳的談話，就批政府已「北韓化」， 鉗制言論自由，因此他們「自覺有罪」而前往「自首」。



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日前國民黨多位現任民代及民代參選人浩浩蕩蕩地前往刑事警察局，說是要聲援郭彥均，除引用「很多孩子走了」這句話之外，還說是要去「自首」的。（資料照）

第一、若政府真的鉗制言論自由； 哪可能放任這個議題在國內持續引發爭議？第二、 為什麼舉例要用北韓？何以不敢用更多人瞭解的中國舉例？ 中國看似比北韓開放一點，實則不然， 你正在開直播講述與政府政策不同觀點時， 有人會破門而入直接把你逮走，臺灣有可能這麼做嗎？



第三、檢調單位已出面說明沒有傳喚郭彥均前往說明的計劃， 也就是沒有要逮人，只是會加強偵查假消息與內容農場而已， 國民黨政客們是要聲援郭彥均什麼？第四、筆者法律素養不高， 但我懷疑國民黨政客們所謂「自首」的行為根本是「竹篙湊菜刀」， 亂鬧一通。你們到底覺得自己犯下什麼刑事罪責？而且就算要自首； 是直接闖到刑事局嗎？再者，即便有犯罪要自首， 這樣有符合自首要件嗎？

相信「很多孩子走了」無論是走了幾位， 都是所有人同悲而最不願意看見的。 我們先不談所謂各方網軍操作等事項， 單看國民黨政客們利用哀傷的事而昧著良心做出的行爲， 如果不是作秀、搶曝光；那什麼才是作秀、搶曝光呢？ 真是令人大感不恥！



（語文工作者）

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