自由開講》以選手的角度肯定賴清德的體育政見

陳邦安

不久前，筆者在「自由開講」與台北時報，針對無黨籍的總統參選人郭台銘所提出的體育政策，投書了不同意見的批評。指出郭氏在政見上最大的問題，除了是了無新意的覆述當前民進黨政府正在運作的政策做為政見，另外就是沒有系統性的胡亂灑錢。在近期，我們終於看到，由民進黨候選人賴清德所擘畫，相對完整體育政策藍圖。只要相比較起來，選民必然可以理解郭台銘與賴清德的觀念有何差異。

首先，相較郭台銘強調政府在國家的體育活動中做為「贊助體育禮金」的選手贊助者之角色。此一觀點，是將選手視若為奪牌而生的「機器」。而公民則是在國家贊助的票券下，當這些頂尖選手的啦啦隊。

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賴清德強調，國家發展體育的目的，是為了發展全民運動。國家在此中的角色，是環境的塑造者。（本報資料照）

而賴清德則強調，國家發展體育的目的，是為了發展全民運動。國家在此中的角色，是環境的塑造者。首先，賴清德主張創立運動發展部，這代表他期望將體育活動的層級，以及可資動支的經費有所提高，並得到相對應的行政授權在行政院會中，推動制度改革。

筆者認為，賴清德所提出「推動競技運動全民化」政見中的「俱樂部制」，可能是最大亮點。眾所周知，目前台灣多數的競技運動，多是「校隊制」。也就是以各級學校為單位，由體育老師擔任教練，家長會提供經費，學校體育場館作為學校校隊優先使用的練習場館。誠然，這制度的形成，是因為過去台灣學生上學時數過長，甚至連長假都要上學暑輔，課餘運動被視為逸樂而非才藝之故。而有些學校為了應付教育部所開的考績，而藉開辦體育班來辦理校隊，校隊成員往往會讓外界有「棄學從體的放牛班」「走體保後門升學」的印象。

相較之下，筆者運動選手生涯，則是有接受過俱樂部制的機制。因為筆者自幼投身的運動是游泳項目。掛名在地方性游泳池公司所成立的俱樂部下參與各類競賽的。除了讓筆者的年輕歲月，得以兼顧學業與體育。也讓我知道俱樂部制與校隊制的差異。就筆者以選手的角度來看，發展俱樂部制最大的好處，就是選手不是被學校教練當「業績」，設定來作為壓榨成奪牌機器（因為沒有表現，校長可以以此理由不續聘教練）。相反的，俱樂部制讓從小學到長青，選手在不同年齡層，都在同一個體系下參與運動，對於建立終身、全民的運動環境更有幫助。

也許有人會問，現在的執政黨就是民進黨，賴清德如果有什麼宏圖政見，為何不現在就實現？但事實上，此次體育政見，正是民進黨在多年體育政績的基礎上延續的，如賴清德所提的黃金計畫3.0、優秀選手輔導方案2.0，以及運動產業多元化等，都是現在正在執行，將在未來有所升級的政策。綜合所上，筆者認為，這是一份未來值得期待的體育藍圖。

（民主進步黨台中市黨部副執行長、前文化大學全大運游泳代表選手）

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