自由開講》國家希望工程從投資未來世代開始

黃大益

上週民進黨總統參選人賴清德公布國家希望工程的願景總綱，以「人人有希望，國家就有希望」為理念，提出民主和平、創新繁榮、公義永續的三大政策主軸。昨天，賴清德正式提出「0至22歲投資未來世代」的主題政策方案。 綜觀賴清德提出的「0至22歲投資未來世代」政策，筆者認為有項亮點：

首先，這是賴清德第二場國政願景發表會的政見主軸，繼提出公私立大學學費補助方案、實踐教育平權後，這次可視為賴清德二度擴大對未來世代的教育投資；在歷屆總統大選中，會一再強調教育議題與青年發展重要性的候選人，實屬少見，甚至將其列為第一個發表的政見，賴清德是第一人。

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賴清德公布國家希望工程的願景總綱，以「人人有希望，國家就有希望」為理念，提出民主和平、創新繁榮、公義永續的三大政策主軸。（本報資料照）

其次是就整體對策而言，有別於以往僅提出單一項目、單純扶助弱勢的社會福利政見，而是按照年齡分成0至6歲、6至18 歲、18至22歲三階段，依據不同需求的年齡層與家庭，規劃跨領域、跨政策的完整綱領，以及相應社會支持體系的具體方案。與過往的政見相較，「0至22歲投資未來世代」更具系統性及宏觀性。

第三是直球對決台灣當前的教育現況，面對學生與家長的需求，提出實際對策，具有與時俱進的精神。例如：為求孩子身心健康、適當排解壓力，將研擬增設「身心適應假」並落實「年輕族群心理健康支持方案」。目前全國僅有數十所大專院校有設置「心理健康假、心理調適假」等假別，未來全國各學制若能有一致標準與支持方案，將能更有系統性的保障學生身心健全發展。此外，賴清德也承諾要制定「青年政策白皮書」，擘劃支持青年發展的藍圖與執行方案，擴大投資高等及技職教育，設立「百億學生海外圓夢基金」投資青年生涯，培育多元產業技術⼈才的發展。

「人人有希望，國家就有希望」是賴清德國家希望工程的願景綱領；要厚實台灣戰力，就從重視下一代的未來開始！期許「0至22歲投資未來世代」能透過中央政府總體的政策規劃，由政府打造友善、公平的教育與培力環境，照顧兒少至青年不同階段的成長需求，實現世代正義，讓國家更有希望。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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