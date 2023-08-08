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自由開講》談總統參選人能源政策的評比

2023/08/08 12:28

◎陳逸南

依自由時報8月6日A3版報導，國際青商會昨在桃園展演中心舉行「未來城市，青年進行式」論壇，副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲等三位總統參選人應邀發表青年政策，並與青商會員對談，其中，賴清德以「創新繁榮、公益永續、和平民主」三大主軸爭取青年認同與支持。有關能源政策方面，賴清德認為，能源問題不必走回頭路使用核電，除非未來核能發展能安全又能解決核廢料。

國際青商會（５日）在桃園展演中心舉行「未來城市，青年進行式」論壇，副總統賴清德（中）、新北市長侯友宜（右）、民眾黨主席柯文哲（左）等三位總統參選人應邀發表青年政策。（資料照）

又指出，「侯友宜提到，未來的能源政策朝穩定、減碳、安全三個方向，要檢討能源政策，例如核電廠到底在什麼時候開啟，可不可以啟用，尤其是淨零排碳是全世界的趨勢，未來台灣若不能減碳，外銷歐盟等國家的產品要抽碳稅，這影響很大；柯文哲提及，二○二五台灣可能成為非核家園嗎？大家都知道不可能，問題是國家政策竟然不改，不要為了意識形態把國家搞垮。」

依前述，賴清德先生對於核廢料問題，嚴肅地面對，值得肯定。侯友宜先生有意重啟核電廠，不知是要重啟目前已停役的核一、核二電廠或是封存中的核四電廠？不過，由技術專業觀點，核一、核二電廠要重啟，根本不可能，核四電廠的工程品質被評斷為「非常不良」，重啟發電，風險很高，如果不幸發生核子事故，北台灣人民的生命及財產恐將不保，也是一大問題。如果重啟核電廠，將產生更多的核廢料，要如何面對呢？柯文哲先生只有批判現況，沒有提出具有可行性的方案，值得大家關注。

平心而論，如何供應穩定電力，並不是一朝一夕便能解決的簡單問題，我們應該認清各類能源成本（能源效率）、資源量、安全性、環境問題（環境負荷）、穩定性（容易使用）等項目，基本上，核電廠的安全性及風險，以及在人口稠密、雨量多、地震多的地區，核廢料是無法克服的難題等，尤其是，總統參選人應該冷靜仔細地思考解決能源的可行方案，否則，政客們習慣於「說空話」騙選票，人民將受害無窮。

（科技法律工作者）

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