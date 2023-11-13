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自由開講》中國通貨緊縮危機！連雙11購物節也救不了！

2023/11/13 11:40

◎胡尼克

習近平在中共20大獲得絕對權力後，外界研判中國經濟發展方向是「國進民退」，但疫後中國經濟復甦不僅緩慢，甚至出現通縮徵兆；然而各國分析機構與投資人感到擔憂，中國國內學者也多次示警，目前發生的中國出口不振、消費降溫及青年失業率屢創新高，通貨緊縮風險處於爆發邊緣。

日前中共國家統計局公布最新數據顯示，中國 10 月消費者物價指數（CPI）較去年同期下降 0.2%，降幅高於市場預期，且時隔兩個月再度呈現負成長，主因是食品價格下跌 4.0%，尤其是豬肉價格驟跌 30%，影響了 10 月 CPI 數據；對此，美國策略顧問公司貝恩也發布一項調查顯示，77％的中國消費者計劃在雙11購物節期間有限度地消費，近一半消費者表示，將轉向購買更平價的品牌或自有品牌產品，西方國家在中國的知名品牌也感受到中國消費力道低迷。多重因素造成老百姓不敢花錢，包括各地房價持續下跌，勞動力市場壓力，以及青年失業率創新高等等因素。

中國人因經濟不確定性影響消費意願，今年雙11購物節業績恐會大幅降低。（路透社）

另根據媒體報導，此次中國消費者對於雙11的信任度降低也是造成買氣低迷的原因之一，過去雙11的促銷活動往往伴隨著各種優惠券、紅包等福利，然而這些福利往往被一些不良商家利用，出現虛假優惠、價格欺詐等問題，讓消費者對雙11的促銷活動失去信心，並對這種虛假促銷活動感到厭倦；此外，消費者在購買商品時也變得更加理性，不再追求價格便宜，而是更加注重品質和實用性，這種消費觀念的轉變也讓雙11的促銷活動失去了原有的吸引力。

由此可見，中國近年為拉抬經濟，發行消費券並「減稅降費」，但專家學者仍不看好激勵消費措施能見成效，許多企業拿到退稅先用於還貸而非投資生產，導致「活錢變死錢」，若干省市發消費券遭濫用，對促進消費幾無助益，地方政府執行效果不如預期；從今年2月武漢等地出現退休族群抗議醫療保障福利遭削減的「白髮運動」，暴露中共地方政府財政吃緊、社會安全網不足以及債務沉重問題，地方政府鉅額債務臨頭，鼓勵消費更難實踐，最為嚴重的影響莫過於習近平鎖國式治理阻斷民眾與主流文明交融，使年輕人找不到人生意義、方向和目標，鎖國思維壓垮民眾信心，對刺激經濟可能同樣沒有太大幫助。

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