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自由開講》徐春鶯似乎忘記自己要參選的是中華民國的不分區立委

2023/11/11 15:24

楊豐榮

最近，民眾黨擬提名的不分區立委候選人徐春鶯在廣播節目專訪中表示，「中華民國憲法涵蓋中國大陸，叫她要去哪裡放棄國籍，如果台灣宣布獨立，她就會去放棄中國國籍。」這樣的言論讓人不禁思索，她是否忽略了自己要參選的是「中華民國」的不分區立委。

目前爭議的焦點在於，中國公民是否能夠放棄中國籍。根據《中華人民共和國國籍法》第9條，已移居外國並獲得外國公民身分的中國公民可喪失中國國籍。因此，當今時代並非中國人無法放棄中國籍，徐春鶯實際上有辦法放棄中國籍，但如何成功放棄，這是她自己需要解決的問題。

並非中國人無法放棄中國籍，徐春鶯實際上有辦法放棄中國籍，但如何成功放棄，這是她自己需要解決的問題。（本報資料照）

就連目前正進行獨立參選的郭台銘副手賴佩霞，在短短一個多月內就成功放棄了美國籍。那麼，徐春鶯為何無法放棄中國籍呢？

如果中華人民共和國不承認中華民國是一個國家，且徐春鶯真心喜愛中華民國，但礙於中華人民共和國法令之因素，無法放棄國籍，或許可以考慮先移民至第三國，再回到中華民國放棄第三國國籍。

其實過往也有國家不承認中華民國，使得希望取得中華民國國籍的人遇到困難。例如，原烏克蘭籍的瑞莎，過去因烏克蘭不承認中華民國而無法放棄烏克蘭國籍。但她憑藉個人努力，最終取得烏克蘭總統簽名，成功放棄了烏克蘭國籍，並正式取得了中華民國身分。

擔任中華民國立委必須僅有中華民國國籍，這要求並非針對特定族群，而是所有參選人都應依照此標準。如果由於個人原國籍法律規定無法放棄國籍，因需自行努力放棄原國籍，或者選擇不參選，而不是要求中華民國承認雙重國籍，這是每位擔任國家重要公職者應該堅持的法治觀念。

筆者認為，如何放棄原國籍，應是每位參選人的個人問題，而不是質疑中華民國為何不開放雙重國籍者參選。擔任國家公職者必須以國家的利益為首要，不應採取雙邊討好之態度來擔任國家公職，這絕非大眾可接受之情況，選民也會在投票日時，用手中選票對其表示唾棄。

做為選民，筆者期許各政黨的從政人員，如要參選國家各式公職，應將國家利益至上，而非使用詭辯之態度，想要以公職人員之身分謀取私人或他國之利益，這絕非普遍台灣選民可容忍之事。

（室內設計師和YouTuber）

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