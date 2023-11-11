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自由開講》從法規面評議廖先翔土地違規事件

2023/11/11 15:10

袁冰凝

國民黨新北市議員廖先翔被爆料，在汐止區茄苳路上，涉及違規使用國有地、保育地、綠地，非法經營停車場近二十年，不當獲利達數千萬元，新北市政府卻僅開罰三千元，引發輿論譁然。

廖先翔及其父親廖正良被指控汐止區的住處，位屬於山坡地保育區農牧、林業用地，因有部分用地未作農業使用，已違反《區域計畫法》，新北市政府限期三十日內改善。（圖：新北市地政局提供）

事實上，依據《行政罰法》第十八條規定，違規行為人所得之利益超過法定罰鍰最高額者，得於「所得利益之範圍內酌量加重，不受法定罰鍰最高額之限制」。因此，新北市政府自得依上述規定『加重處罰』，以符合公平正義。至於廖先翔認為停車場設有合法的稅籍資料即屬合法，則是對法規有所誤解，所謂稅籍資料，係指稽徵機關按土地稅法規定向「事實上之土地使用人」徵稅，是基於便利地價稅徵收的一種記載方式，並非認定使用人合法占有土地。

此外，廖先翔及其父親廖正良被指控汐止區的住處，位屬於山坡地保育區農牧、林業用地，因有部分用地未作農業使用，已違反《區域計畫法》，新北市政府限期三十日內改善，如未在期限內改善，再行裁罰。問題是，農業用地違反《區域計畫法》第二十一條規定，即應裁處六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得限期令其改善，即「先裁罰，並限期改善」，而非「先限期改善，未在期限內改善，再裁罰」，因上述規定，並無選擇以輔導、勸導等方式限期行為人改善而不予處罰之裁量權限。因此，新北市政府發現農業用地未作農業使用，限期三十日內改善，若無改善再依區域計畫法裁罰的做法，不僅不符合規定，也會遭到外界質疑其執法之公正性。

（法務人員）

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