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自由廣場》豪華莊園與工寮舊宅

2023/11/09 05:30

◎ 李宏仁

有關賴清德副總統位於新北市萬里的老宅是否違建，近日遭國民黨立委參選人廖先翔嗆聲，稱廖家願拆除違建的全棟房屋，賴清德是否比照辦理？賴競總回應，指廖先翔根本是為了幫自己涉嫌侵占國有地蓋豪華莊園、濫墾山坡保育區、破壞水質保護區等爭議開脫，此與賴清德老家為既存礦工工寮，因年久失修家裡修建的普通民房，差別十分明顯，廖先翔說法是魚目混珠，偷換概念。

據悉賴清德老家原屬礦業用地，1963年時，因礦業主管機關依《礦業法》核定礦業計畫，又於1981年劃為山坡地保育區的礦業用地；依據中央《非都市土地使用管制規則》第54條規定，礦業用地未申請變更為別種用地前，依法須由礦物局本於原礦業計畫，核准機關及礦業用地容許使用項目。事實上，目前這種早期因礦業開發地區劃為礦業用地，在礦業計畫廢止後，其原有礦業設施（如工寮、宿舍）應如何使用的部分，尚未有通案處理機制（法規）可供地方政府及民眾依循。

反觀廖先翔父親廖正良於2011年所建佔地800坪的豪華莊園，不僅佔用國有地，更位於水源保育地，且是「山崩與地滑地質敏感區」，違反多項現行法令。此與賴清德老家僅卅坪左右，且係於1951年，在1981年區域計畫實施之前早已存在，後因年久失修，不堪使用，遂於2003年翻修，早於新北市政府2011年6月2日頒訂的新北市核發合法房屋證明處理要點。且賴清德老家係依早年礦業法相關規定而建造之礦工房舍，與目前所稱的「違建」實屬不同。

選舉過程縱使有言語交鋒，發言仍應本於事實、依據法律，不能昧於事實，無視法律命令的規定。新北市地政局尚且不能確認賴清德老家的現況為何，外界卻逕以「違建」稱之，殊嫌速斷。況且賴清德的態度也很清楚，他尊重經濟部礦物局、新北市政府等相關單位的認定並配合辦理，外界實不應為選舉而混淆視聽。

（作者是國立臺中科技大學教授 ）

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