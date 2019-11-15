全面真軍》賀「 國昌」 如真軍預測的榮登不分區第四！

黃國昌名列時力不分區第三、四名，是一個比較有可能的選擇，一方面打著極大化時力不分區席次的口號，二方面就算有個閃失，前面的人也可以含淚退讓。

全面真軍

時代力量的不分區名單已經公布，曾經表示不會列在不分區的黃國昌「被動列名」第四名。



前兩天黃國昌受訪，也表示時代力量黨主席請他徵詢不分區名單人員的意願。看來黃國昌很認真地徵詢了黃國昌的意願，然後黃國昌選擇放下2018的自己，擔任不分區名單第四名。吳敦義被動列名不分區，黃國昌自我徵詢不分區，同樣的偉大。

看來黃國昌很認真地徵詢了黃國昌的意願，然後黃國昌選擇放下2018的自己，擔任不分區名單第四名。（資料照）

其實真軍也早就說過這樣的結局了，黃國昌不敢在汐止出戰，從戰神升級為怯戰神，並且一定會進入不分區，我們來回顧真軍怎麼說的：

6月21日真軍文章：全面真軍》國昌老師的進與退

列入不分區是一個聰明的選項，以退為進。但黃國昌曾經說過不列不分區，應該也拉不下臉。上策是列在不分區的第三位、第四位，以拉抬不分區的名義作為好的理由，同時也會有一定的效果。縱使不幸落選（真軍會開香檳慶祝），也能在好的時機較前順位辭職遞補，一個死者蘇生。

（作者提供）

8月22日真軍文章：全面真軍》黃國昌離開汐止，下一步會往哪走？！

黃國昌名列時力不分區第三、四名，是一個比較有可能的選擇，一方面打著極大化時力不分區席次的口號，二方面就算有個閃失，前面的人也可以含淚退讓。

真軍認為，時代力量很有可能無法獲得四席。如果時代力量可以獲得四席，真軍願意po文公開讚揚黃國昌。如果沒有四席，那麼邱顯智會不會知所進退呢？畢竟立法院（時代力量的立法院）不可以沒有國昌嘛。

本文經授權轉載自全面真軍 賀「 國昌」 如真軍預測的榮登不分區第四！

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