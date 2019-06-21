全面真軍》國昌老師的進與退

總的而論，真軍不是很喜歡623遊行的訴求及論調，但我們也不希望623真的沒人出來，那不只是黃國昌或館長的失敗，而會被解讀成為「反中」的人不多。

錫口白紙扇

若是長久以來關注全面真軍的粉絲，就會知道「拒絕虛假國運昌隆，追求真軍民主自由」這段話是從2014年我們開始經營部落格時的主題詞。從318一路走來，真軍監督國昌老師不遺餘力。2019年的現在，國昌老師正在奮力一搏，我們不願缺席，獻上一篇分析文。這篇文章原本應該是又酸又壞，但是昨日時代力量黨團的一句「不會找認同兩岸一家親的人當不分區」，這句話有品味，於是我們客觀分析。當然如果粉絲想要看又酸又壞版本的，請踴躍推文，我們會視情況提供真軍鐵粉版。

哈扣一本道：沒空！

1.黃國昌在選區的困難與失敗

黃國昌2016年在新北第十二選區在民進黨禮讓的狀況下以一萬餘票的差距打敗李慶華，前進國會。黃國昌作為時代力量的重要台柱，自然必須扛起時代力量在新北市的成敗。2017年間，部分反同團體提起罷免黃國昌，最終結果總投票人數7萬924人，同意票為4萬8693人，不同意票為2萬1748人。在罷免案中願意出來投不同意的人原本就不多，不能僅以此論斷黃國昌的失敗，但是同意票的比例當然是一個警訊，也是黃國昌在新北的第一個挫敗。

2018年的市議員選舉，時代力量在新北市的全軍皆墨，為黃國昌帶來了一定程度的打擊，此外台中市議員也是全部沒上，徐永明也是灰頭土臉。平心而論，2018年的泛反國民黨（為求中立此處不用泛綠）勢力低迷到谷底，亦有非戰之罪的可能，但時代力量在台北市、新竹、高雄市皆有所斬獲，相較之下則有高低之分。

2019年國民黨推出李永萍在新北市第十二選區捲土重來，2019美麗島電子報民調宣稱李永萍可能贏黃國昌20%，是重大的警訊。真軍要特別聲明，吳子嘉及美麗島電子報真軍完全不信，也相當唾棄，但這是目前唯一出現的該選區資訊，勉強作為分析的一環，在真軍的文章中引用吳子嘉所述所言，真軍忝為公知。

這句是對我們自己說的，幹真的很可恥

以上的資訊顯示，黃國昌的選區經營是不成功的。這不代表黃國昌是個不好的立委，但肯定是個「不識時務、現實感不足」的立委。台灣的選民重視選民服務，這大家都一清二楚，作為選區委員，遠離地方追求空戰，就是會被地方反噬。以上的資訊透露出了一個危機，黃國昌於新北第十二選區縱使一對一，也很有可能選不贏國民黨，更何況民進黨是否推人仍然是一個未知數。

失去公職、失去立委身分的黃國昌，就會陷入一個絕境。

國昌老ㄙ：OK

2.時代力量到底有沒有路線之爭

時代力量創黨後，經歷過幾次的紛爭，但影響不大、傷害不大。在2018年選舉後，時代力量也面臨了改組，由邱顯智擔任黨主席、陳孟秀擔任秘書長，雖然徐永明與陳惠敏仍屬決策委員，然而黃國昌已不在表面上的決策圈。2018年選舉中，時代力量部分台北市議員候選人選擇親近柯文哲，然而在2019年至目前為止，時代力量似乎與柯文哲仍然是壁壘分明。

徐應該算是時力的下限吧？

在黃國昌宣布623遊行之初，時代力量並未積極發文或表態支持，因而引來一波「時代力量分裂」的議論。日前時代力量粉專已經發文支持該活動，因此官方態度看來前述推論是言之過早。但進一步的看，時代力量的幾個要角的官方粉專（Freddy、邱顯智、洪慈庸、高潞以用），都沒有大力宣傳支持623遊行（徐永明粉專有支持），是否能夠看成一個路線之爭，有待觀察。

看起來很團結R？蛤，這是老照片喔？

時代力量也於6月19號公布2020政黨比例代表立法委員提名辦法，其中最引人注目的是第四條第十四款，該款阻絕了2016曾任時代力量不分區名單的人於2020再任不分區名單的可能性。這樣的決定，無疑是一個增強黨中央力量的舉動。如無意外，時代力量本次不分區席次應不會低於2016年，然而分區席次不會高於2016年。掌握決定不分區的關鍵力量，將會成為未來時代力量黨內的話語權來源。

3.黃國昌反璞歸真的623遊行

黃國昌從反媒體壟斷而起，也因此而踏入政壇。在擔任立委的三年中，黃國昌有其表現，縱使許多人說他收割、說他情報不分好壞照單全收、說他做秀做過了頭（真軍們承認我們就是這樣想），但對許多人而言，他是個有表現的立法委員。但這個表現沒有反映在選票上、沒有反映在選舉上，更沒有反映在黃國昌能否主導時代力量的指標上。

鹹濕的眼神、淫賤的笑意，乞撚人憎的動作，啊幹，不是基頭四喔，抱歉抱歉錯棚啦

623遊行對黃國昌而言是一個重要的象徵，這次的623反親中媒體運動可說是他政治生涯的重要一搏，所以他重拾2013年反媒體壟斷的議題，希望這次的議題支持度可以轉化為自己個人的政治籌碼並且重新奪回、甚至開創他新的政治舞台。黃國昌這兩年確實有提出廣電三法的修法草案，也提出了反媒體壟斷法的方向，但是有一個問題始終無法解決，就是怎麼去認定「紅色媒體」？這是整部法律最關鍵的一個點，如果不夠明確，違反法律明確性原則，先不要提法律可能違憲，一部難以實際操作的法律，執法機關當然會保守以對。

事實上不是黃國昌能力不足，無法找出定義，而是中國早就用各式各樣隱微的方式進入我們的媒體圈。政府要查資金，紅色資金可以透過人頭、可以透過代言人、可以透過境外基金去洗一輪，很難有效的去查緝。這是事實面上的困難，我們必須要面對這個困難。

我知道這很像證據，但實務上你很難對它開幹

回到623遊行，這個遊行富含著多個意涵，其中一定包括了黃國昌個人的政治考量。我們不反對這樣的政治考量，但我們必須回頭來看看對大局是否有利？這個遊行的訴求是「反中、反紅媒、反假訊息」這個訴求堪稱包山包海，模糊的訴求有助於讓群眾找到自己支持的一環，有助於叫人出來。但模糊的訴求同時就會引來奇怪的政治禿鷹，例如郭台銘、柯文哲這些與中國曖昧不斷的政治人物都一度傳出會參與這個遊行。訴求越是模糊，社會運動越是容易淪於嘉年華會，越是容易成為去脈絡式的政治濕背秀。

這才叫濕背秀啦，懂？

黃國昌為什麼找館長？黃國昌與館長的調性天南地北，找館長看上的肯定是他的高人氣。這暴露出了一個隱憂，黃國昌對自己能Call出來的人數有質疑，或者是這次遊行對黃國昌來說只許勝不許敗。但6/19日時代力量說了：「不會找認同兩岸一家親的人當不分區」，如果黃國昌跟時代力量仍是一體同行，則這個舉動大大的削了館長的臉面，館長是否仍然買單？如果黃國昌與時代力量已經有裂縫，那麼黃國昌的下一步是甚麼？

「1450又造謠、你確定要打這個？打XX也不會有票啦」沒中自己補

總的而論，真軍不很喜歡623遊行的訴求及論調，但我們也不希望623真的沒人出來，那不只是黃國昌或館長的失敗，而會被解讀成為反中的人不多。某方面而言，真軍被綁架了，真可悲。我們不會參加那個遊行，但也希望當天天涼無雨，我們是無足輕重的人，對政治考量跟政治目的不滿，我們勉強願意放在大目標之後。

懶得做圖要用簡體字，我也很絕望呀

4.黃國昌的下一步

罵了這麼多年，對黃國昌對2020的下一步，我們也提出一些建言。

如果基於面子考量硬是繼續在新北選舉，除非有奇蹟而打出一波風采，不然輸多贏少，一輸則可能沒有舞台，一蹶不振。黃國昌可以跟民進黨協調，讓民進黨去輸那個選區，黃國昌贏裡子，這是合理的戰術選擇。最惡劣的就是黃國昌自己也不想去輸這場戰，民進黨想要去輸，而黃國昌再回頭說民進黨不禮讓、惡劣、鴨霸硬要打。沒有人可以這樣贏賭又贏話的。

大概就是基佬大和那麼惡劣吧

列入不分區是一個聰明的選項，以退為進。但黃國昌曾經說過不列不分區，應該也拉不下臉。上策是列在不分區的第三位、第四位，以拉抬不分區的名義作為好的理由，同時也會有一定的效果。縱使不幸落選（真軍會開香檳慶祝），也能在好的時機較前順位辭職遞補，一個死者蘇生。

ㄏㄏ

真軍最不願意看到的劇本，就是黃國昌去跟柯文哲眉來眼去。請您記得，堅持台灣主體意識、堅持台灣中國兩國分際是做人的最低限度，如果連這個限度都不要，那麼不要說真軍，您以前的夥伴也會跟您割袍斷義，分道揚鑣。

柯P：歡迎喔

本文經授權轉載自全面真軍 國昌老師的進與退

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