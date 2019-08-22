全面真軍》黃國昌離開汐止，下一步會往哪走？！

所有關心政治的人都在問同一個問題：「黃國昌會不會去台灣民眾黨？」而實際上從時代力量這一個月多的變化下來看，能讓黃國昌離開時力的誘因跟正當性越來越小。再者，黃國昌真的可以跟柯文哲相處嗎？

◎全面真軍

今日（20日）上午黃國昌與其服務處主任賴嘉倫共同宣布由賴嘉倫參選新北市第十二選區的立委，也同時宣布黃國昌將離開新北市第十二選區。對於黃國昌的作法及決定，其實一點也不令人意外，黃國昌不宣布自己不選，而是陪同宣布由別人參選，代表黃國昌無法面對自己在選區不再獲得青睞，無法接受失敗。而黃國昌一再的說自己的團隊很努力，卻還有人抹黑他地方經營不夠，也代表他無法面對自己的方向及方式不獲認同，無法理解選民為什麼不支持他。黃國昌拉出呂孫綾來批評，真軍曾經在2016年寫了「三部電影防丟臉，給淡水蔡依林—呂孫綾委員的忠告」，真軍罵她罵的應該比黃國昌還要兇，但黃國昌在這個時候扯個無關的人出來鞭，其實反應出他已是黔驢技窮。

今日（20日）上午黃國昌（右）與其服務處主任賴嘉倫（左）共同宣布由賴嘉倫參選新北市第十二選區的立委，也同時宣布黃國昌將離開新北市第十二選區。（資料照）

就逃離新北十二選區而言，戰神怯戰已經是不爭事實，黃國昌心中的水仙少年無法允許自己低頭丟臉，也已經非常清楚，不用真軍再贅述。真軍打算往前看，放下新北十二選區，看看黃國昌再來可能怎麼做？

黃國昌離開時力的正當性甚低

所有關心政治的人都在問同一個問題：「黃國昌會不會去台灣民眾黨？」黃國昌本人今日（20日）表示沒有這樣的規劃。而實際上從時代力量這一個月多的變化下來看，能讓黃國昌離開時力的誘因跟正當性越來越小。從陳雨凡事件後，時代力量幾位決策委員的公開發文不難看出來，時代力量中「挺昌派」已經成為了絕對的主流。對黃國昌來說，他需要的是一群「跟隨」著一起對抗惡魔黨的「夥（ㄒㄧㄠˇ）伴（ㄉㄧˋ）」，現在時代力量的主流就是國昌力量。

再者，黃國昌真的可以跟柯文哲相處嗎？這兩個人的個人特質高度相似，高學歷、高自視、高自尊，一個黨內要怎麼有兩個太陽？縱然黃國昌此刻能表示出他對柯醫師的尊敬跟內疚，真軍相信內部矛盾也是一觸即發。對柯文哲有了解的人應該不難看出來，柯文哲不僅對於「法律」的態度極為漠視，對於「法律人」則更是相當瞧不起，而黃國昌正好是法律人中並非好相處的那種。

先別說法律了，大家有聽過「煉蠱」嗎？把多種毒蟲放在一起，彼此互咬最後留下就是蠱王。全面真軍很難想像，若黃國昌去了民眾黨，一邊是柯文哲加上蔡璧如以及深夜的陳佩琪醫師小故事，另一邊則是黃國昌加上陳惠敏以及深夜的國昌大男孩溫情反省，這畫面真的太經典、太難以想像。真軍認為，黃國昌寧願在時代力量當一個幕後的王，也好過去民眾黨當一個隨時可能被換掉的不分區立委。

此外，這幾天蔡衍明的聲明後，柯文哲已然無法掩蓋他之前與旺中的「好關係」。柯文哲跟蔡衍明有過十多次的會晤，顯然交情深厚。彼時起，柯文哲從來沒有對旺中的偏頗報導、誇張行徑說過一句指正的話。而黃國昌現下所餘談資不多，反紅媒已是他少數能抓住的「中心思想」。如今柯文哲跟旺中的關係既然一覽無遺，民眾黨又有親旺中的學者，黃國昌如果選擇投向民眾黨，形同跟自己的過去完全切割，也將遭到曾經對他有一絲支持的人所唾棄。

黃國昌真的可以跟柯文哲相處嗎？這兩個人的個人特質高度相似，高學歷、高自視、高自尊，一個黨內要怎麼有兩個太陽？（資料照）

黃國昌可以代表時力選不分區嗎

時代力量覺得黃國昌可以，黃國昌就可以。目前時代力量沒有主席，所有的決策皆隱身於「決策委員會」之後，決策委員會原本有15人，在一輪退黨後可能只剩11至12人，其中黃國昌的支持者為多。沒有黨主席的情況下，決策委員躲身於決策委員會後，在匿名效應下，能做、敢做的事情也會增加。明日時力將討論黨主席規劃，徐永明的呼聲頗高，昨日徐永明也透露，黃國昌會以「以黨的需要為名列不分區立委；黃不會將不分區立委放第一名，也沒有承諾過不列名、不分區的信用問題。」

黃國昌有沒有說過不列名不分區？當然有。時代力量中疼愛黃國昌的人正在用盡全力的安撫黃國昌的心，告訴大眾黃國昌有千百個不願意，他最討厭被列在不分區，但是為了黨的需求他也只好列，這沒有信用問題。真軍覺得這樣說就矯情了，說真的時代力量應該就明白的說，黃國昌會列不分區，黃國昌是被動徵招不選新北十二選區、黃國昌是被動徵招進入不分區名單。現在這個時代政治人物誠信沒那麼重要，但硬凹真的很糗。反正黃國昌都能跳過黨的程序開記者會宣布由主任參選，這局應該已經難看透頂，還不如明刀明槍說清楚。所有的多餘說詞，其實都只是在安撫大男孩國昌的心。

所有的多餘說詞，其實都只是在安撫大男孩國昌的心。（資料照）

黃國昌名列時力不分區第三、四名，是一個比較有可能的選擇，一方面打著極大化時力不分區席次的口號，二方面就算有個閃失，前面的人也可以含淚退讓。

真軍在此想對在時力裡面不那麼盲從於國昌的人們溫情喊話，如果不想跟著未戰先怯的戰神搖旗吶喊，或許早點下（跳）船比較不會那麼痛苦。

本文經授權轉載自全面真軍 黃國昌離開汐止，下一步會往哪走？！

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