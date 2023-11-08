自由開講》不容許暴力恐嚇玷辱民主法治

◎陳淑恩

在二○二四年總統立委選戰倒數不到二個半月，台南市竟然發生立委參選人李全教對台南市議員朱正軒公然在殯儀館公祭場合上勒脖恐嚇，長達五分鐘。李全教在大庭廣眾對朱正軒直接以肢體強制並用言語恐嚇威脅，對一個正在參選立委的政治人物，簡直是將民主法治踐踏在腳下，鄙視台南選民的選舉判斷。

曾經當上台南市議會議長的李全教因為涉賄，於二○一六年被法院判定當選無效，二○一九年被判刑九個月並在二○二○年入獄。一般的政治人物一旦涉賄犯法，就只會選擇默默離開政治圈；但李全教竟然挾其地方勢力，還要角逐二○二四年的立法委員選舉。在民主法治國家，立法院的立法委員是要制定法律，讓政府和人民去遵從的，如果被選出的立法委員本身在法律操守上有重大瑕疵，如何讓人民信任他去當立法委員來制定法案？既然有涉賄犯法紀錄又要參選立委，就應該更注意法紀的分際，竟然在眾目睽睽下，對一位民意代表施以肢體暴力，簡直不把民主法治放在眼裡。

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前台南市議會議長的李全教（中）因為涉賄，於二○一六年被法院判定當選無效，二○一九年被判刑九個月並在二○二○年入獄。（資料照）

震驚全台的台南學甲88槍擊案，幕後主使者的王文宗也正是李全教多年的合作夥伴，這顯示出李全教與台南黑金的關係密切；而且隨著李全教之參選立委，更使得黑金復辟的疑慮甚囂塵上。

在台灣這塊土地上生活的人，都希望我們國家的民主法治愈來愈進步、生活愈來愈安全幸福、社會愈來愈繁榮。然而台灣的民主走到今天，公民選舉如果還要蒙受暴力威脅，那將不是我們所樂見。故在國安警政系統上，相關單位應加強維護國家社會的治安；在民眾上，則要譴責暴力及恐嚇，用選票來下架不適格的政治人物！

（屏東科技大學教授）

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