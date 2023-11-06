自由開講》拒絕假政黨合作之名的政治分贓！

◎李安勝

政黨之間的自由競爭是民主制度的最重要的基礎，同時也確保了政黨之間的多元化與政策執行的多樣性，提供政黨間的良性競爭。然而現今台灣的政治環境確實存在著一些非民主常態的情況，例如藍白合作或者政黨利益共享或政治分贓的情況愈來愈明顯，而這種情況下的政黨競爭，可能會讓選民感到失望，同時政策主張的多樣性受限制，違反政黨間自由競爭的民主常態。

現階段台灣需要更加自由民主下的政黨良性競爭，而非打群架式的，例如：兩個政黨不分彼此政治理念是否相同，只為打贏另一個大政黨而結合，這是非常違反民主常態的主張與想法，這對台灣的民主發展是一種明顯破壞的開民主倒車。

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兩個政黨不分彼此政治理念是否相同，只為打贏另一個大政黨而結合，這是非常違反民主常態的主張與想法，這對台灣的民主發展是一種明顯破壞的開民主倒車。圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲。（報社合成／中央社）

相對地，在政黨間的自由競爭下，人民可以透過支持呼應政黨的政治活動積極參與選舉來表達他們對政府執政的訴求。同時間人民可以更加地關注政治議題，積極參與各項政府政策的討論與建言，這樣有助於形成更為健康開放的民主政治環境，維護和發展良性競爭的政治生態，確實有助於監督政府的負責任和執政的透明度。

因而，政黨間的自由競爭和國會過半數是民主制度中的重要原則，可以保障民主政治的多樣性和選民的多元選擇權，同時也可以讓在野黨更能專注地監督政府，確保政黨在過半數的情況下，能夠負全責地執行其職能，這種政黨間的自由競爭環境，可以培養在野黨未來的執政能力，形成良性循環的競爭。

綜合觀之，今年11月4日賴清德副總統明確提到，民進黨因獲得人民支持而國會過半，這不是一黨獨大，而是人民一票一票的支持，而產生政黨間自由競爭的結果，符合民主政治、政黨政治與責任政治的精神。政黨在自由競爭的情況下，國會的過半數擁有超過一半的議席形成絕對多數，使其能夠順利通過法案、政策等重要決策，讓政府施政更有效能，負起人民所託付之全面執政所需擔負的重責大任，讓台灣未來的政局更穩定，讓執政黨更有能力地「追求和平、創新繁榮與公義永續台灣」，帶著正能量的腳步，讓台灣在自由民主大道的國際舞台一直走下去！

（國立嘉義大學敎授）

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