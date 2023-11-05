自由開講》三十歲能否深耕高雄？

◎洪昱睿

民進黨高雄市議員黃捷接替退選的同黨立委趙天麟，參選明年高雄市第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）立法委員，黃捷表示，她自己深耕高雄已久，會繼續努力。對此，同樣參與此區立法委員選舉的喜樂島聯盟主席郭倍宏反酸表示，才三十歲的黃捷，莫非青少年逛街、看電影，都算是「深耕高雄」？黃捷回應愛高雄不分年紀，希望不要用年紀去論斷有沒有服務高雄的心。

日昨黃捷正式接棒參選高雄市第六選區立委，六點半就投入拜票行程，因距離投票僅剩七十多天，希望能一天當五天用。（資料照）

其實，郭倍宏的發言就是典型的「老綠男」思維；在某些議題上都存在著僵化的歧視眼光。當然，這也不是所謂「老綠男」專屬；「老藍男」、「老白男」也一樣有這些問題。但是，由於郭倍宏是標榜獨派，和民進黨競爭，本就容易瓜分一些綠營（民進黨）選票，但本質上民進黨與喜樂島聯盟算是價值觀相近的，這樣傷感情的話不應脫口而出。

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黃捷的回應，顯示她的EQ不錯；但有關各種歧視的議題還是值得被討論的。已故前總統府資政辜寬敏早前也曾說過「穿裙子的不能當總統」明顯表示對女性的歧視。而屬藍營的前國民黨主席吳敦義也對監察院長陳菊用歧視性語言人身攻擊，諷刺「那個查某人真夭壽，肥滋滋那個，走路起來像豬母」一下子帶出對女性以及對他人身材外表的歧視。至於「老白男」的代表性人物，民眾黨總統參選人柯文哲的歧視性發言，則已到了罄竹難書的地步。

這次郭倍宏的發言，屬於「年齡歧視」，事實上是亞洲國家社會上常見的問題，包括日本、韓國，以及台灣社會，時不時就會發生。其實，每個人都會老；每個人也都曾年輕過。什麼年紀的人能夠做什麼事，其實是取決於那個人的意志、心態及能力，以年紀去質疑，或論斷他人能否從事什麼志業，是不可取的。願類似這樣的事情，在未來的台灣社會上會逐漸地消失，因為台灣是一個尊重多元的國家，但並不應也包容各種歧視。

（語文工作者）

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