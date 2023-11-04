自由開講》回顧過去展望未來，盼台日關係再創高峰！

邱志偉

日本駐台代表泉裕泰大使即將離任，預計本月中將迎來新任的駐台代表。台日關係在泉大使任內，經歷多次共患難的重要大事，包含疫情、台日兩國前總統、首相的離世，再到台灣申請加入CPTPP、2022年8月中國對台灣試射飛彈等，甚至潛艦國造「封殼下水」儀式，日本也派員出席。這幾年台日關係有了相當重要的結構性成長，我也期盼能在這個基礎之上，再創佳績。

日本駐台代表泉裕泰大使。（本報資料照）

對台灣地緣關係來說，美國、日本對台灣從經濟到安全都有重要的涵義。而兩國關係更是一棒接一棒，層層的堆疊累積，讓雙方都能夠互惠互信。因此，我想先對這兩國表達謝意，特別日本政府派了非常稱職、積極任事的泉裕泰大使來台，在許多重要事務上，台日都能互惠互信，讓台日友好不只是言語評論，更重要是台日雙方都能確實的合作，讓台日關係緊密相連。

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我認為兩國的關係能夠友好，很重要的一個要素就是能夠互相體諒、彼此同感對方的感受，進而互助互諒。例如在2020年前總統李登輝離世，我看到了泉大使在臉書以及公開媒體上，多次表達沉痛的哀傷，更寫下：「由對日本抱持深厚感情與理解的李前總統播下的種子於台灣扎根，我確信這些種子盛放的成果即為現今的台灣，亦是今日將日台緊緊將相繫的羈絆。」能夠對李登輝前總統抱以最大哀傷致敬之外，同時也深切表達對台日關係的期許，這是我認為泉大使對於兩國關係，特別是歷史脈絡的深切理解，才能寫下如此誠摯的文字。甚至泉大使在離任前專訪提到，未能和李登輝前總統對談是他最大的遺憾。

而對於安倍首相的離世，相信對所有關心台日關係的朋友，都是相當沉重的打擊。我印象相當深刻，泉大使剛上任時，受訪曾說在他赴台擔任新職之前，安倍首相特別叮嚀他要「處處考慮台灣人心情」。其實不管何種雙邊關係來說，情緒感受都是最重要的根本。所以，當安倍前首相過世時，日本政府特別允許副總統賴清德前往日本弔念，這種打破台日關係的外交限制，以真切的心情感受來互諒就是最好的安排。

因此在台灣，台日交流協會特別開放民眾前往弔念安倍前首相，就有破萬的民眾自發前往致哀，顯現日本的傷痛就是台灣的傷痛。還有一件事情就是，當台灣遇到疫苗購買困難時，日本政府火速向台灣提供124萬劑AZ疫苗，背後關鍵也是安倍前首相促成，確實令台灣人民相當感念。

不過，我相信對於台灣人民而言，此刻感受最深的應該是何時才能加入日本主導的CPTPP。身為立法院「推動台灣加入CPTPP策進會」會長，我必須要誠懇表達台灣人對這件事的重視，過去我也曾特別致函給岸田首相，表達台灣對入會的期許。特別是針對CPTPP的相關修法，我擔任經濟委員會召委任內都已經修正完成。台灣也已經在2022年初對福島食品解禁，相信這是台灣對日本貿易上表達的最大誠意，未來若台日關係能再創高峰，我必須說，CPTPP絕對是關鍵指標中的指標。

最後，我相信台日兩國國民最關心的，就是雙邊的安全問題。中國在對台試射飛彈中，就有高達5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），在泉大使任內裡面，這應該是涉及台日安全關係最重大的事件。從戰略上可以看出，當中國意圖對台灣動武，日本絕難置身事外，所以安倍生前喊出「台灣有事就是日本有事」，麻生前首相來台灣也呼籲台日重視安全合作，這是過去幾年，台日曾長期迴避的課題，如今已是檯面上可以討論的議題。這次潛艦國造，我也看到日本參與協助，真心期盼未來台日能夠在現有基礎上，持續精進合作，讓台日安全合作再創高峰。

未來新任日本駐台代表即將來台，我要感謝泉大使在過去為台日關係所做的努力，也要期許在CPTPP還有台日安全合作上，能夠持續精進，讓台日關係再創高峰！

（立法委員）

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