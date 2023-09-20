社論》旁觀民共的一來一往

九月十六至十七日，王毅與蘇利文會晤超過十二小時。但，王毅一轉頭，又跟拉夫羅夫暢談中俄戰略協作。九月十九日，布林肯會晤韓正，兩人都談到美中關係對於全球的重要性。對不斷卡脖子的華盛頓，對陷入戰爭泥淖的莫斯科，北京努力維持對己有利的平衡下，八月十七至十八日，官辦的「二○二三年兩岸關係研討會」，若干訊息值得解讀。最近，文革之後罕見的高幹肅清，令人不得不懷疑，習近平碰到什麼麻煩。也許，習近平的「新時代」，遭遇到嚴峻的經濟、外交、社會維穩、權力鬥爭，穩定內部壓倒一切，已然成為重中之重。於是，對美、對台關係緩和下來，有利於習近平內部「解困」、外部「解圍」。

上述研討會中，海協會副會長孫亞夫表示，他不認為民進黨執政可加速統一動力。他說：「我不這麼看，這是一些人的主觀臆測，就是台獨越兇，動武合理性越高，這是把戰爭與和平想得太簡單，戰爭與和平不是這麼回事。」這樣的措辭，似乎是假設賴清德當選，北京必須先打預防針，那不能推論出對台動武。換言之，北京似乎有心理準備，本土政權可能繼續執政，未來的對台政策必須從現實出發，主觀意志應該隨客觀世界來調整。中國共產黨的辯證思維使然，也有其「務實的統一工作者」的一面，不想被動陷入沒把握的戰爭，普廷的覆轍近在眼前。

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美國，另一個遊戲參與者，孫亞夫表示：美國挑釁、羞辱中國，但外交始終沒承認台灣是個國家，這就是「台灣地位未定論」，美國人終究不會讓民進黨踩紅線，也不願見到「台獨」引發兩岸戰爭，所以一定會壓制。此一觀點似乎承認，北京對三個公報中的美國立場，需從華府的實際行動予以客觀研判。過去五年，縱令地緣政治瞬息萬變，華府對台灣的支持橫跨兩黨，歐亞主要國家也力挺台海和平穩定，不過各國也一再重申，他們期待維持現狀。這是給北京的定心丸，而北京的解讀也相當務實，台灣議題還是原來的「台灣地位未定論」。北京從中得到的啟示似乎是，脖子被西方卡住了，美國挺台力道續增，台灣一時吞不下去。面對本土政權長期執政，務必拖住台獨、牽制華府，等待親中政權，再積極促統。

「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，對台灣本身則劃下了「紅線中的紅線」。孫亞夫稱：賴清德無疑是「台獨份子」，台灣方面確實可能存在發動「台獨」重大事變的危險性。但他接下來的解釋，宛如是對「台獨份子」的警告兼對話：民進黨主張台獨，主張台灣是主權獨立國家，但至今沒走進台灣法理獨立，「大陸的紅線、底線確實存在，就是台灣不能搞修憲、走向法理台獨」。其中的訊息之一彷彿是，寄望賴清德亦維持現狀，即使當前台灣得道多助，仍能像蔡英文「得到支持不冒進」。

湊巧的是，賴清德在七月底彭博社專訪便明說：「台灣已經是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，因此沒有必要另外宣布獨立。」他否認有所謂「獨立的藍圖」，不會更改國名。賴強調：「既然台海的問題是國際性的問題，也必然是國際性的紅線，也是台灣的紅線，也會是我的紅線。」但他同時指出：二○二四的主軸就是兩條路線的選擇，一是跟國際持續地交流合作、深化民主的道路；另一是往回頭走，接受一個中國原則，跟中國站在一起。可以想像，他在兩岸可能「有所不為」：不搞法理台獨，拒絕一中原則。不過，蔡、賴畢竟存在異同，賴也曾挑戰過蔡，「維持現狀」不至於完全是「蔡規賴隨」。

上任以來四度公開表態防衛台灣，經過兩年半的較勁之後，拜登認為，習近平現在忙得不可開交，陷入經濟困境不會導致中國侵略台灣，國會、軍方則有人不以為然。政治總是這樣，論述也是一種行動。孫亞夫說：如果明年仍由民進黨執政，仍堅持台獨立場，不接受九二共識，兩岸本質上都是緊張的，是分裂和反分裂的對抗。北京的教條，在內外情勢都起變化之下，如何「靈活運用」，還有待觀察。台灣的本土政權，也不臣服於九二共識、同屬一中、兩岸一家親。不致完全悲觀的是，現階段雙方好像存有避免「法理台獨」對撞的默契。縱使如此，解鈴終須繫鈴人，對美，對台，共軍停止四出尋釁滋事，戰狼在國際閉上血盆大口，習近平才能由外而內「解圍」、「解困」。

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