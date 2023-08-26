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自由廣場》數位部在拚什麼外交

2023/08/26 05:30

◎ 黃子維

隨著數位發展部設立將屆滿一週年，各界的監督與期許也來到階段性高峰。其中，有不少人將矛頭對準數位部的出國預算與首長的出訪頻率，批評數位部放著國內重要議題不管，整天想著做外交，不務正業。固然，有許多業務推動仍待加強，也需更迅速回應社會需求。但，也不應抹煞數位部在外交領域的進展，及試圖把握當下國際契機的努力。

第一，國際資安交流。來自中國持續性的大量網路攻擊，讓台灣政府在資安上的所作所為，不論是經費的配置、人員的培訓、組織的建構，再到點滴累積的實戰經驗等，都是許多國家希望了解與學習的對象。數位部基於「見面三分情」，與理念相近國家建立直接且可靠的資安議題溝通管道，絕對是一本萬利。

第二，觀察烏俄戰爭。除已被大眾媒體廣泛報導的戰鬥場景外，還有許多攻防是發生在通訊傳播與網際網路空間。也正因如此，數位部在成立之初，就把建構「多元異質通訊韌性」視為首要核心業務，並嘗試透過各種國際交流場合，從理念相近國家或友台人士汲取烏俄戰爭經驗。藉由了解更多攻擊手段與防禦作為，讓台灣政府在規劃相關計畫時能更周延，更貼近實際需求，不致淪為閉門造車。

第三，拓展數位外交。新冠疫情催化數位轉型，Web 3.0與生成式人工智慧（Generative AI）的快速發展，又讓更多的國際倡議、國際組織與國際會議應運而生。這些場域，都不屬於傳統外交領域，成員或參與者往往橫跨產、官、學、研等部門，也不以「有無受聯合國承認」為門檻。台灣作為高度數位化的民主國家，不僅可以爭取這些新興國際場域的入場券，更有能力做出巨大貢獻。有鑑於此，數位部把握趨勢，努力打開台灣外交空間的新維度，是審時度勢後的勇於任事。

數位部成立一週年，除了虛心受教，也有責任好好回應國內社會的質疑，說清楚數位部到底在拚什麼外交。

（作者為數位發展部簡任秘書）

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