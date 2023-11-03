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自由開講》力促藍白合的不只共產黨！在地黑金勢力李全教也力挺

2023/11/03 17:31

朱正軒

賴清德副總統日前論述：「問魔鏡誰最希望藍白合？誰最希望下架民進黨？答案一定是中國共產黨。」從種種跡象可知，中國想方設法透過各種方式干預台灣選舉。從民主化初期的武力恫嚇，到近年來不減反增的不實訊息攻擊，更嚴重者，是透過在台親中政黨之手，間接影響台灣的民主結構。而近期最有把台灣送入中共虎口的可能，就是藍白合協商。

同時，不僅中國共產黨支持藍白合，議長議員雙重涉賄而入獄服刑的李全教，也正式表態力挺。這相當意味著，支持藍白合，等同支持涉賄的李全教，也支持中共統戰。李全教疾呼表示「如果藍白不能合，藍白都是受害者。」可見李力挺藍白合的立場堅定，與中共口徑一致協同作戰。

議長議員雙重涉賄而入獄服刑的李全教，正式表態力挺藍白合。（本報資料照）

國民黨大佬李全教曾涉議長議員雙重賄選，最後確定議員當選無效，並因議長選舉預備賄選罪入獄服刑且褫奪公權。其利用金錢干預選舉結果，和中國共產黨對台灣選舉的干預並無不同，都是對台灣選舉公正的神聖性產生極大危害！

中共對台統戰滲透，藉著在台親中政治人物及媒體之手，散佈影響台灣團結的言論。李全教等人就像中共代言人，不斷在網路社區或地方基層，配合中共散佈各種威脅台灣或分裂台灣的言論，寧做中共買辦、為中共發聲，不惜斲傷台灣民主自由。 而今黑金李全教及中國共產黨均支持藍白合，正突顯「藍白合代表著黑金政治及中共統戰的利益」，國人應看清藍白合將對台灣產生的威脅，在2024大選，投下真正能挺住台灣民主自由的一票，團結守護台灣。

（台南市議員）

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