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自由開講》柯文哲式的柯薄寡恩

2023/11/01 17:09

陳勇順

一個國家的存在，是需要仰賴生活在這片土地上，一起為社會打拚的人，而政府的責任，則是團結大家的力量，盡可能的照顧每一個人，不因性別、職業、族群而有所區別，但遺憾的是，我們看見的民眾黨總統候選人柯文哲，不僅在過去大砍老人敬老金，將科系劃分等級、更是反對私大學雜費補助，認為社會住宅不用蓋太好，近期還把照顧農民的農民保險，當成是在大撒幣，讓我們懷疑，如此的「柯」薄寡恩之人，如果擔任總統，是否會將群眾劃分階級，差別對待！放棄那些不在他菁英階級名單的人。

我們常說，人生而平等，但實際上的是，每個人從出生開始，從外表的長相、家境的不同，再到上天給予的天賦，就注定了彼此的不同，有些人即使比其他人付出加倍的努力，但依然要過著汲汲營營的過著每一天，而有些人因為家裡的資源，讓他可以沒有後顧之憂，可以放心築夢，也因為這些不同，政府有責任和義務，去幫助那些努力的人，有更多的機會追求夢想，所以一個領導者的同理心，真的至關重要。

當然，一個人的境遇與否，並不能和能不能有同理心，畫上等號，但從過往柯文哲的成長過程，以及從政後的表現來看，顯然，他就是因為家境的優渥，而失去了同理心，而對於一個要領導國家的人，這真的很有可能會演變成一場災難。

柯文哲只用著自己的菁英思維，在看待農民、看待農業，才會說出農民保險只是大撒幣。（本報資料照）

例如柯文哲在台北市長任內，就大砍了老人的敬老金，面對社會住宅的態度，則是認為社宅不必蓋那麼好，這些人不必住那麼好，而在面對賴清德提出協助私大學雜費補助的時候，他則是反對私校學費補助，甚至為了煽動對立，在近期，更是批評農保是大撒幣，可見柯文哲從頭到尾，都是用著自己菁英的思維，在看著每個人，沒有絲毫的同理心。

大家都知道，一個國家的農業發展，除了實際的經濟層面，更攸關到國家的糧食安全，特別是面對極端氣候的挑戰，如果只依靠國際糧食的進口，也會有更多的不確定性，所以為了國家安全，政府的政策必須要有足夠的誘因，可以鼓勵青年投入務農，確保台灣的糧食安全。

而農民在日常耕作時，真的是會遇到很多的危險和擔憂，除了在烈日下工作，汗流浹背的日常，以及田野裡工作環境，有許多造成受傷的不確定因素，更重要的是，一場突如其來的颱風、豪雨，可能就會吹走農民一整年的辛勞，因為農民的收入，並不是按月給付，而是靠收成，以及過去因為職業的類別，農民並沒有所謂的退休金保障，這也是讓青年對投入農業卻步的原因。

所以小英政府從上任以來，就積極強化農民的照顧，像是農民職災保險，讓農民不用擔心在田裡工作受傷；又像是農業保險，讓農民不用擔心農作物受到天災摧毀，以及保障農民老年生活的，農民退休儲金制度等，不僅是為了照顧現在正在從務農的朋友，也為了鼓勵更多青年投入農業，為台灣農業發展而努力，一起守護國家的糧食安全。

但可惜的是，民眾黨的柯文哲顯然不這麼覺得，甚至只用著自己的菁英思維，在看待農民、看待農業，才會說出農民保險只是大撒幣，認為「只要從事農業就會支付保證薪，根本是為了政黨利益犧牲國家利益」，先不說「保證薪」這個詞根本就沒有在農業政策裡出現，不管是「農民職災保險」、「農業保險」，還是「農民退休儲金」，每一樣農民都有自行的部分負擔，如同勞工的勞保一樣，為何到了柯文哲的嘴裡，卻成為了政府在撒幣？

說真的，這些語言不僅突顯了柯文哲的菁英思維，沒有同心，更讓人擔心，這樣苛薄寡恩之人，如果有天擔任總統，真的會照顧所有的人民嗎？還是會將職業、膚色、性別等等做為區別，有著不同的對待？！

（政治工作者）

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