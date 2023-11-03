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自由開講》旅客快速回復成長 桃園機場設施需擴充

2023/11/03 16:12

周文軍

疫後國際航線旅客在國籍航空公司營運帶領下快速回復，桃園機場1-10月旅客量2824萬人次，回復率69.5%。（本報資料照）

疫後國際航線旅客在國籍航空公司營運帶領下快速回復，桃園機場1-10月旅客量2824萬人次，回復率69.5%。參考遠東地區民航觀光市場逐步回復、國籍機隊大量新機陸續交機加入營運、轉機旅客成長、政府補助來台旅客措施，預估全年可達3500萬人次，明年下半年恢復成長，115年達5400萬人次，較疫前增加500萬人次。亟需增加航廈空間、設施因應：

1.一、二航廈疫前已超量1200萬人次使用，雖有擴建，對需要空間迫切的證照查驗、安全檢查僅微幅增加，二航廈入境未增加空間，形成旅客通關瓶頸。需增加新證照查驗、安全檢查空間、動線。

2.尖峰班次、轉機旅客增加，航廈地下室行李處理場不敷使用，已發生影響行李處理時效情事，需增加行李作業空間、入境行李作業線。

3. 轉機旅客大幅增加，轉機作業設施空間不足。雖目前權宜對由美直飛到站轉機旅客無需經安檢，暫時紓解早上擁擠，因國際情勢多變，中東情勢不穩，隨時有提昇維安檢查可能，需配合成長增加設施空間因應。

4.為防範病菌、蟲害入境，邊境檢疫愈來愈重要，如非洲豬瘟入境檢疫已為長期執行。目前利用入境通廊作業，因空間有限，旅客多時、加強檢疫時發生擁擠、檢查費時，臨時設施長期使用亦影響觀瞻。需如國際機場普遍設置專區作業。

5. 配合旅客成長，航空公司、機場各單位工作人員大幅增加，所需房舍、辦公、員工休息、停車位亦不足。因清晨、深夜班機增加，工作人員開車上下班需求增加。疫前媒體報導機場公司估算員工停車位不足超過千個。

建議將一航廈出境、二航廈大客車停車場鋼構立體興建，支援航廈空間利用；並於停車場大樓增設報到、通關設施、動線，供無托運行李入、出境及出境已完成託運行李旅客通關作業。二航廈大客車停車場立體興建後，可將地下室員工停車場移往高樓層，空間調整，增加行李處理場運作空間、容量。

（前中正航空站主任）

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