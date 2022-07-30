自由廣場》再論桃機中轉購物問題

◎ 傅安堂

桃園機場自六月十五日恢復中轉作業以來，每日平均轉機人數約五百人，單日最高逾一千一百五十人，不僅航空業者受惠，也為免稅店、餐飲業者帶來商機。然而自七月十五日開始，海關卻因登機門並非業者申請核准之販售地點為由，導致業者暫停中轉旅客購買免稅品服務。

海關認為業者申請販賣免稅品的地點限在每間免稅店內，疫情前中轉旅客可以直接到免稅店內親自結帳，因此海關得以確認業者符合免稅品銷售程序及地點。但現因中轉旅客無法親至免稅店內購物，而是在指定登機門由業者提供目錄，再由員工將免稅品帶到登機門交給旅客並結帳。停售前的做法是海關要求業者提供與旅客交易影片作為佐證，所以海關、桃機與業者三方協調，固定在登機門某個監視器附近交易，但因作業不方便，加上業者人力問題，導致二家業者決定停賣免稅品給中轉旅客。

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堂堂一個國際機場，竟然無法提供轉機旅客購滿免稅品，實在不是桃園機場應有的服務品質，也會淪為國際笑話。海關依法規辦理沒錯；免稅業者也可解釋因為先前資遣許多員工，沒有額外人力提供中轉旅客購買免稅品服務。但是在全球國際機場力拼復甦的後疫情時代，相關單位與業者不是更應該一起努力，以更好的服務爭取國際旅客來台轉機嗎？海關部門也可以採取因地制宜的彈性做法協助業者，例如業者將免稅品放入免稅品專用透明塑膠袋封好，和明細收據及旅客登機證放一起拍照，再交給海關查核即可。

在香港機場努力爭取恢復IATA航空地圖上的轉機樞紐地位同時，桃園機場卻仍停滯不前，甚至降低服務品質，實在讓人遺憾。筆者一再強調中轉旅客對桃機鞏固其轉機樞紐的重要性，可以力保台灣與香港、新加坡、韓國等機場的競爭力。希望相關單位應立即改善中轉旅客的各種不便，同時也應取消同一本機票的規定，讓桃機恢復真正的中轉樞紐功能，繼續前進！

（作者為資深航空業人員）

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