紐約地途》回到未來的TWA Hotel

美國總統川普和民主黨籍前副總統拜登曾經在不同場合都說過,來大紐約地區的機場,會感覺比第三世界國家還不如。事實上每次從其他國家飛回紐約時,一下飛機不論是看到機場本身結構的老舊或是旅客行進動線的設計不良,還是機場人員指揮旅客過海關時沒有任何章法可言,真的只能感慨,這個號稱是世界之都的大門竟是如此不堪,完全是落後國家的景象。許多第三世界國家的機場都還比紐約的好太多。

不過現在紐約的甘迺迪國際機場,可以因為第五航廈的過境旅館TWA Hotel的正式營運,稍稍扳回一點面子。不像其他國際知名的機場找來名設計師從零開始設計興建,這個1962年就啟用,原本是美國環球航空(Trans World Airline)在紐約專用的航廈,除了本身就是一個世界知名建築的經典範例外,改成旅館後,更是會成為引領紐約時尚的新潮景點。就算不是要去搭飛機,一般紐約客都可以來這裡感受一下在六零年代噴射機時代(Jet Age)來臨時這個外觀與內部儼然就是一艘充滿未來感的太空船航廈新的生命。

座落於紐約市甘迺迪國際機場第五航廈的TWA Hotel在五月中正式對外營運。整個飯店最吸睛的則是1962年蓋好,由Eero Saarinen所設計的TWA Flight Center。(圖:作者提供)

提到TWA Flight Center自然就不能不提到Trans World Airline這家歷史曲折豐富的美國航空公司。TWA曾經是全美四大國內線航空公司之一,美國航空界聞人Howard Hughes曾經在1939到1960年之間入主TWA。二次大戰結束後休斯大規模擴張航線,開始飛歐亞以及中東等地區國家,與同時期另一家傳奇的泛美航空公司(Pan Am)同樣是象徵美國國力的延伸,紐約迺迪國際機場是TWA大西洋航線的主要樞紐。航空公司從1930年成立到2001年年底被美國航空公司合併這七十一年之間歷經三次宣布破產而易手。當TWA逐漸從美國民眾的記憶中消失之際,紐約客卻永遠都會記住1962年興建完成啟用,在第五航廈的TWA Flight Center。

美國環球航空(Trans World Airline)與泛美航空曾經都是「背著美國國旗」盛極一時的航空公司,如今只留下TWA Flight Center這棟經典建築。(圖:作者提供)

建築師Eero Saarinen設計TWA Flight Center時正值美國太空時代要起飛的年代。建築本身的設計就像是當年科幻電影裡的太空船,停靠在機場裡。建築兩端的屋頂像是一對機翼微微上揚。室內空間的色調是以TWA航空相同的紅白色系為主軸。主要候機大廳,是鋪上紅色地毯,凹陷在地面之下的舒適空間。所使用的沙發桌椅都成為後來傢俱設計上的經典。而面向跑道超高的落地窗,除了增加了旅客的視角之外,還可以看到飛機起降,某種程度也投射出旅客們驛動的心情。旅客前往登機門則是需要走過兩個細長的圓形隧道,充滿科幻電影的氣氛。

TWA Flight Center在1962年啟用時被譽為是「新未來主義」建築的經典代表作。(圖:作者提供)

TWA Flight Center獨特的設計讓她在1994年獲得「紐約市地標」的認定。雖然TWA航空在2001年就不復存在,這個航廈在2005年又獲得美國國家認證的歷史地點。同樣是2005年,美國新興航空公司捷藍航空(JetBlue Airways)選擇 JFK第五航廈,也就是TWA原來的航廈,作為他們的總部。新的建築就圍著TWA Flight Center興建。不過隨著2001年TWA的結束,這個航廈大廳除了少數導覽行程和特別活動,有將近二十年都是閒置在那。其中2015年以前每年十月Open House New York Weekend兩天的開放活動都吸引眾多紐約客來參觀。

環球航空歇業之後,TWA Flight Center就處在閒置狀態,只有類似Open House New York的導覽活動(2013年)才會開放讓民眾入內參觀。(圖:作者提供)

2015年Jet Blue(捷藍航空)與合作的旅館業者表明想承租這個航站大廳,並計畫在該建築周圍興建旅館。經過三年多的工程,業者在TWA Flight Center兩端各興建了一棟飯店大樓,原有的TWA Flight Center則是成為飯店的大廳。新的TWA Hotel在今年的五月十五日正式開幕。

TWA Hotel旅館部分蓋在TWA Flight Center兩側,這個原本的航廈大廳成為飯店的旅館大廳。(圖:作者提供)

TWA Hotel飯店房間設計是配合TWA Flight Center既復古又前衛的風格。房間有面對跑道可以看飛機起降,也有面對航廈可以看TWA Flight Center太空船的景觀。飯店屋頂則是面對牙買加灣,可以無死角觀看飛機起降的露天泳池酒吧。同時旅館也開放Day Stays,也就是以四個小時為單位的訂房服務,不一定要過夜才可以,目的就是要讓紐約客或是過境轉機的旅客,在有限的時間內讓自己步入時光隧道,再回到未來的體驗。

TWA Hotel飯店電梯採用六零年代復古風格,有些房間則有可以看飛機起降的絕佳視野。(圖:作者提供)

不過飯店的重點還是聚焦在這個由Eero Saarinen所設計的TWA Flight Center。即使已經是半個多世紀以前的設計,TWA Flight Center室內空間的線條,採光,以及傢俱都還是會讓身歷其境的人讚嘆不已。

建築師Eero Saarinen在TWA Flight Center所呈現的空間線條與採光設計至今依然讓參觀的人讚嘆不已。(圖:作者提供)

新的TWA Flight Center有兩個酒吧,一個是Sunken Lounge,就是主要的候機大廳的座位區,服務生都是穿著紅底白邊的六零年代洋裝,提供雞尾酒和咖啡飲品。另一個則是在建築外面的停機坪上,由一架1958年出廠的洛克希德星座L-1649A客機內部改裝成的酒吧,可以享用穿著機師制服的調酒師準備的飲料,還可以參觀前艙設施。吃的方面,在二樓找來了米其林三星主廚Jean Georges Vongerichten主理的巴黎咖啡館(Paris Café),提供以機上食物為啟發的中價位餐點。另外在原本乘客報到的櫃檯,則變身成為數家紐約知名的美食攤位,集合成一個美食廣場。

TWA Hotel兩個主要酒吧分別是舒適的Sunken Lounge與在停機坪由一架1958年噴射客機改裝為酒吧的Connie Airplane。食物方面則有名廚Jean Georges Vongerichten經營的Paris Café和 復古風格的美食廣場。(圖:作者提供)

除了餐飲,TWA Flight Center在二樓設立一個TWA航空歷史上不同時期所有機師與空服員制服與行李配件變革的展示空間。也有建築師Eero Saarinen個人與TWA Flight Center興建過程的介紹,以及TWA航空的歷史圖片檔案展示。另外在通往飯店的時光隧道旁有一間閱讀室(Reading Room),裡面擺設著二十世紀當代經典桌椅與設計相關書籍。是一個暫時避開人潮享受片刻寧靜的空間。座落在大廳北邊有如太空船操控中心的翻轉式飛航時刻表和詢問櫃檯,還有連接兩翼之間的空橋則是參觀民眾最喜歡留影的兩個地方。

TWA Flight Center會有飯店員工穿著60年代的制服在現場問候旅客,二樓則有環球航空歷年機師與組員制服與配件的展示。另外還有以設計書籍為主題的閱讀是,可以享受在機場內的片刻寧靜。(圖:作者提供)

2002年李奧納多迪卡皮歐主演的電影《Catch Me If You Can》(神鬼交鋒)有多個橋段是在TWA Flight Center取景。現在一般民眾則是可以隨時來這個「回到未來」的摩登建築參觀。在紐約有一個老笑話是「紐約客通常不會去皇后區,去皇后區就是要去搭飛機了(離開紐約)。」

雖然還是去機場,但現在紐約客有非常充分的理由來皇后區,因為TWA Hotel很快地將會成為紐約客們湧進的一個景點。許多「航站奇緣」的故事或許也將慢慢展開。

註:

到TWA Hotel可以搭乘紐約地鐵A與E線到甘迺迪機場站,再轉乘到機場個航站的電車到JetBlue Airways的第五航站。

TWA Hotel: https://www.twahotel.com

