歐洲之心》美食外交與米其林指南的第二春

百年老年的米其林指南公司,這幾年來到底遭遇什麼狀況,才考慮台灣的市場,甚至接受台灣政府的贊助?

楊豐銘/中研院民族所博士後研究員

又到五月的繳稅季節,身為納稅人不得不問,台灣的美食外交真的花在刀口上嗎?

由台灣交通部觀光局贊助的第二屆台北《米其林指南》,四月十日盛大公布。跟去年首屆的台北《米其林指南》一樣,引起不小的關注,像是菜系料理的著重、評鑑標準的拿捏、經濟效益的預測。整體而言,不論是第一屆或第二屆的「榜單」,獲選的商家在《米其林指南》來台之前已有相當程度的口碑、品質、客源。台北《米其林指南》錦上添花的效果比較大,類似從國外引進新的制度、組織,進行一種背書行為,稱得上另類的「國際認證」。

《米其林指南》是一本美食指南,更是一家成立於20世紀初的跨國公司(關於它的發展史,請參閱本專欄的另一篇文章〈米其林指南的生命史〉)。談到台北《米其林指南》,除了討論上(不上)榜的理由,還有個非常根本但總被輕輕帶過的問題:為什麼米其林指南公司決定來台?根據交通部觀光局的說法:「其實,早在2009年,米其林即來台觀察市場,但沒有具體的計畫;直到2015年,評估台灣的餐飲能量達到一定水準,才比較明確表達台北是亞洲米其林指南的考慮選項」。

可是,仔細研究台北《米其林指南》登錄的商家們,大部分不是這幾年才出頭、打響名號的。換句話說,如果以這群商家做為台灣餐飲水準的參考,米其林指南更應該主動、提早來台。

以讀者的角度來思考,我們想知道,百年老年的米其林指南公司,這幾年來到底遭遇什麼狀況,才考慮台灣的市場,甚至接受台灣政府的贊助?

新世紀的轉型生存

《米其林指南》進入數位閱讀為主流的21世紀,大本營法國的紙本銷售由2000年的40萬冊急遽下滑到2017年的5萬冊。現在人人都可以評論飲食,美食指南市場百家爭鳴,飲食評論的普及化使得美食指南容易被取代。面臨盈利難題的米其林指南公司早不復往日的優勢,沒辦法像從前堅持無廣告、無贊助,單純地派遣俗稱密探的「食評」到各地評比、彙集資料,以及發布榜單的獨立精神。《米其林指南》旗下密探的數量、能力與待遇,常遭質疑是否還能夠負荷數量龐大的評鑑工作,也不是新聞。

儘管未來不被看好,米其林指南公司思考了幾個策略,力求轉型生存,開創第二春:

第一,投入網路經營,2012年成立自己的廣告網站Michelin Restaurants、2016年併購西班牙Restaurantes.com 與英國Bookatable兩家訂位公司。 第二,尋求業界結盟,2017年入股超級葡萄酒評Robert Parker Wine Advocates指南以及廣受雅痞族喜愛的平價餐飲指南 Le Guide Fooding。 第三,每次的發表會不再低調,儘量造勢,模仿奧斯卡頒獎典禮。 第四,拓展遠東市場,鎖定精緻餐飲消費多的都會區,從2007年開始,陸續開發東京、香港和澳門、京都與大阪、新加玻、上海、首爾、曼谷、台北等城市。

值得注意的是,香港和澳門、新加坡、首爾、曼谷與台北的版本不是米其林指南公司主動掏腰包開發的市場,而是受當地政府委託發行的「贊助合作」1(éditions parrainées)。 米其林指南公司把東亞與東南亞當作產業外移的基地,來台灣的背後動機和目地一目瞭然。為了振興業績,強調自立自主的米其林指南公司開始有了重大的妥協,連帶嚴重影響它的信譽。

仔細研究台北《米其林指南》登錄的商家們,大部分都不是這幾年才出頭、打響名號的。(本報資料照)

「贊助合作」 的瑕疵

《米其林指南》目前分佈亞、歐、北美、南美四大洲、三十個國家,有三十二個版本。這當中有些國家政府崇拜米其林指南,非常有興趣打造在地的《米其林指南》,冀望這家出版社世界級的聲望,能提升自己的國際能見度 (international visibility),向外宣揚象徵國族的餐飲與觀光,即現在當紅的「美食外交」(gastro-diplomatie)。2017年10月《華盛頓郵報》刊出米其林指南公司竟然可以被「按價委託」(be commissioned for a price) 的消息,像是韓國官方組織以一年35萬美元(合台幣1085萬左右),為期四年,委託出版首爾《米其林指南》2。

稍後,台灣媒體報導台北《米其林指南》計畫發行五年,花費九千萬台幣,主事的交通部觀光局否認並宣稱價格不到一半。無獨有偶,2019年2月法國《世界報》揭露克羅埃西亞和泰國,可能分別以250萬與500萬美元的代價,邀請米其林指南公司設立據點3。

熟嫻法國餐飲產業生態的記者 Périco Légasse 毫不客氣地指出「贊助合作」的盲點:「米其林指南公司原來是跟錢財沒關係的。他(指旗下的食評)來吃飯,他就付錢,評比結果發布下來,很誠實、坦白。但今天已經不是這樣子了,有合同、有合作關係。遊戲規則完全變調了,現在有大漏洞」。

米其林指南公司過去在世界各地的出版,雖然不乏被指責有瑕疵、紕漏,但至少在評比的道德方面稱得上模範生。如今接受金錢上的贊助,美其名曰合作,但如何實在地評比那些委託的人事物?

《華盛頓郵報》刊出米其林指南公司竟然可以被「按價委託」的消息,像是韓國官方組織以一年35萬美元,為期四年,委託出版首爾《米其林指南》。(gpkorea.com)

台版米其林矮一截?

假如不追究幕後的動機和方法論,單純地想像米其林指南公司是一家傳播與出版公司,接受各國政府的委託案,打造當地的《米其林指南》,作為宣傳餐飲、觀光的推手。但《米其林指南》一定是美食外交的好幫手?在台北《米其林指南》的喧囂中,有項最重要卻全然被遺忘的目標,那就是台灣飲食文化與品牌 (national brand) 在海外的推動。

筆者連續於這二屆台北《米其林指南》發表的當天,也是新聞時效性最高的時間點,在網路上搜尋Michelin Guide Taipei,試圖瞭解無國界之分的網路世界,然而,關於台北《米其林指南》的聲量,除了米其林指南公司、台灣政府、華文媒體的介紹,沒有其他國際重大媒體的轉載和引述,也就是國際能見度不足。但首爾、上海、東京、香港、澳門、新加坡、曼谷等地的《米其林指南》,卻能吸引非當地語言媒體的報導,例如歐洲餐飲業界相當倚重的法國《費加洛報》就曾針對以上城市作過米其林美食特刊,英美世界的CNN Travel、The Guardian、New York Times4也有深入分析。

關於台北《米其林指南》的聲量,除了米其林指南公司、台灣政府、華文媒體的介紹,沒有其他國際重大媒體的轉載和引述,也就是國際能見度不足。(本報資料照)

難道,亞洲的《米其林指南》有分等級,代表台灣的台北又一如往常地在國際上矮一截?抑或,米其林指南公司與交通部觀光局,動員不夠力?

目前看來,台北《米其林指南》最大的效益彷彿提供國內餐飲市場一種與國際接軌的排名、分級方法。但是,站在台灣居民兼納稅人的立場來想,我們絕不沾沾自喜能夠贊助一本知名刊物,用外文描述台灣的餐館、攤販罷了(更何況,這本政府補助的小紅書還有價販售)!透過米其林指南公司正在轉型的歷史,我們無意間觀察到台灣政府利用美食行銷國家形象的不完善。台北《米其林指南》如是美食外交的必要手法之一,該以全民的視野,更積極評估其效益所在。

註:

4.楊豐銘,2018,〈台北、米其林與國際能見度〉,《料理.台灣》,第40期,頁68-69。

