歐洲之心》米其林指南的生命史

上餐館是二十世紀人類飲食活動發達以來最複雜的行為之一，當中包含的人、事、物等變數五花八門、目不暇給，選擇越來越不容易；美食指南的出現與存在，便是要引導、輔佐我們解決吃什麼與怎麼吃的多元難題。不過，美食指南實際上的地位和功能是非常尷尬和詭異。

楊豐銘／中研院民族所博士後研究員、實踐大學兼任助理教授

據報導，台灣交通部觀光局以五年的時間，每年斥資數千萬台幣，邀請來自法國、有百年歷史的米其林指南評鑑國內的餐館，寄望藉重這本權威指南提升台灣餐飲界在國際上的地位與能見度。

三月中旬，以台北地區為主軸的第一版台灣米其林終於現身，產、官、學各界褒貶皆有，譬如怎樣辨識匿名的密探並機智地投其所好的小道八卦，也有比較嚴謹的討論，像是一到三顆星的評比標準到底是怎麼一回事，日式料理為何比其他菜系（台式、中式、法式等）摘星的機會更大等等。可惜大部分話題集中猜測在為什麼這家或那家餐廳能「撼動人心」（米其林官方說法），卻很少趁這次機會好好回顧、思考米其林指南發展的歷史。

餐館評鑑制度化

米其林指南常被誤認為與19世紀法國作家葛里莫（Grimod de la Reynière, 1758-1837）的著作《老饕年鑑》（Almanach des gourmands），一套夾雜詩詞、散文褒貶時事的美食隨筆有關。然而，這本起源20世紀初的指南，初衷不是要服務饕客和推廣飲食，內容設計完全是以輪車旅遊挑戰鐵路旅遊的商業競爭。眾所皆知米其林總公司是輪胎製造商，為了業績，必須鼓勵多開車，增加輪胎的消耗。可是，當時人們如要長途旅行多半會選擇坐火車。為了讓輪車旅遊更有趣、更自在，米其林特地設置遠程旅途的「下鄉」客服部，帶動非都會地區的藝文活動，像是遊覽巴黎到蔚藍海岸之間城鎮的古蹟、自然風景、博物館，有系統地搜集相關的地圖、路況、車廠、加油站、診所、旅館等實用訊息，並印製小冊子免費贈送。

這本起源20世紀初的指南，初衷不是要服務饕客和推廣飲食，內容設計完全是以輪車旅遊挑戰鐵路旅遊的商業競爭。（europe1.fr）

1900-1910年，米其林指南有了鄉村旅遊百科全書的雛形。

1910-1920年，米其林指南升級，除了介紹鄉間遊憩之外，陸續登錄高山與海邊的特殊景點，像是岩（沙）灘、溫泉浴場、滑雪道、登山區、高爾夫球場等等，舉凡輪車可遍及的地方。

1920-1930年，米其林指南轉型，一方面開始有價販售，另一方面將原本次要的餐飲訊息變成新的經營重點。

1930-1940年，米其林指南正式化身為美食指南，嘗試以旅途的深度比喻美食的等級，建立了一直沿用到現在的評鑑制度：「三顆星」的餐館和料理值得特地跑一趟，路上有「二顆星」的話，值得繞路前往，「一顆星」代表在地佳餚。

二次大戰前的米其林指南已經頗具規模，擁有上百名人員的調查暨客服中心，標榜不收受廠商委託和廣告贊助，合議制地決定榜單、每年定期更新訊息。從現代的眼光來看，這本紅色小冊子在當代餐飲文化與產業裡最大的貢獻，就是樹立簡單明嘹的餐館與料理分級制度，也是葛里莫《老饕年鑑》以隨筆方式進行飲食評論達不到的境界與水準。

二次大戰前的米其林指南已經頗具規模，擁有上百名人員的調查暨客服中心，標榜不收受廠商委託和廣告贊助，合議制地決定榜單、每年定期更新訊息。（livresanciens-tarascon.blogspot）

懂得與廚師共榮

從鄉村觀光跨足到美食觀光，米其林指南有計畫地塑造她的權威，除了爭取有車階級，即貴族與布爾喬亞的青睞 （第一階段1900-1940年），另外主動拉拔好手藝、名聲佳、事業慾旺盛的廚師 （第二階段1950-1980年），尤其鎖定A6巴黎到里昂以及A7里昂到馬賽這兩條縱貫高速公路沿途地區名廚作為宣傳策略。這些地方摘星的次數特別高，被稱作「米其林星系」（la galexie de Michelin）：像是作育英才無數的女廚先驅Eugénie Brazier （1895-1977） 和巨胖嚴廚Fernand Point（1897-1955）、創作鮭魚佐酸模醬等佳餚Jean（1926-1983）和Pierre Troisgros（1928-）兄弟、發明黑松露酥皮湯的包庫斯（Paul Bocuse, 1926-2018）、著有《料理，不僅是食譜》（La cuisine, c’est beaucoup plus que des recettes） Alain Chapel （1937-1990） 、把餐廳變成股市上櫃公司的Bernard Loiseau（1951-2003）。連續53年獲得米其林三星榮耀（世界紀錄）、剛過世的名廚包庫斯曾透露：「我四十歲奪下三顆星。往後每年公佈結果的前幾個月，我就開始顫抖。直到現在八十幾歲了，還是會顫抖」。

發明黑松露酥皮湯的名廚包庫斯。（http://www.rtve.es/）

包庫斯在法、美、日三國擁有19家大小餐館與三百位員工、被譽為「美食教皇」和「世紀名廚」、以酥皮麵餅烤鱸魚、焗烤淡水螯蝦、馬鈴薯鱗片紅鲻魚等手路菜聞名，縱使累積超過半世紀的經歷、人脈與財力等文化、社會和經濟資本，仍舊尊敬米其林指南的影響力。米其林指南與廚師形成一種互惠的「共榮」局勢。美食指南經由廚師的參與和重視，奠定、穩固她的價值；廚師藉由美食指南的肯定和讚美，展現自己的突出。

孕育「食評」的職業

米其林指南年平均銷售量從1940年代10萬本攀升到1980年代60萬本，除了無廣告贊助、簡明的評鑑、廚師界的共鳴等特色優點，重要的是依賴內部一批俗稱密探的「飲食評論」工作人員，又稱「食評」（critique）。評論的大致方向是判斷菜餚裡不同滋味的和諧、不同食材的組合原創性，接著用簡潔的文字重建用餐時候的氣氛、環境，進而幫助讀者能夠產生明確的聯想。同為從事評論，這群「食評」跟習慣署名、露臉的影評人、藝評家們大不相同，必須匿名及佯裝成一般顧客搜集資訊、進行評鑑。

1976年法國有部非常賣座的喜劇電影《雞翅與雞腿》（L’Aile et la cuisse），正是以米其林指南為藍本，描述神密食評不僅要變身、變性、變聲，還要忍受業界人士的誤解、嘲諷、甚至虐待（劇中有幕揭穿鬼鬼祟祟的密探，懲罰他吞嚥自己認為噁心的鍋煲雞！）。

低調的食評對照風光的米其林指南，如劇名所指的雞翅和雞腿，兩者間強烈的對比引起大眾高度興趣，繪聲繪影的傳聞更多，記者Jean-Claude Ribaut在《紅得慚愧：不被許可的輪胎人自傳》（Rouge de honte : biographie non autorisée de Bidendum）討論米其林指南鮮為人知的實情：

「專職的食評通常來自餐飲學校、有五年以上業界經驗，月薪介於1500與2500歐元。剛開始有六個月的實習，譬如熟記餐酒搭配的評鑑標準。以2010年為例，米其林指南只有不到雙位數的專職食評，公司會配給標緻或雷諾的普通車，每年規劃一百三十天的評鑑行程，這些人專門負責新年度榜單的升（降）級、除名，搭配數十位到百位不等的兼職食評，要訪察近3500個餐館（每天二餐）和4100間旅館。」

1980-2010年期間，米其林指南堪稱孕育「食評」的職業訓練班，在眾多忠誠的讀者與廚師支持的基礎上，積極培養好幾代的飲食評論人，反覆執行自己制定出來的評鑑原則。這些食評和評鑑原則往往再被其他的美食指南挖角、模仿，像是Bottin gourmand、Gault-Millau、Puldo。被奉為圭臬的米其林指南，以間接的方式擴大她的重要性。

1976年賣座的喜劇電影《雞翅與雞腿》以米其林指南為藍本，描述神密食評不僅要變身、變性、變聲，還要忍受業界人士的誤解、嘲諷、甚至虐待。（rueducine.com）

文字更勝於食物…..

上餐館是二十世紀人類飲食活動發達以來最複雜的行為之一，當中包含的人、事、物等變數五花八門、目不暇給，選擇越來越不容易；美食指南的出現與存在，便是要引導、輔佐我們解決吃什麼與怎麼吃的多元難題。不過，美食指南實際上的地位和功能是非常尷尬和詭異。

尷尬，所謂的美食指南原先只是一本篩選巨量訊息、建議適當作為的參考書，發展到後來卻自詡為意見領袖，反倒跟饕客與廚師提倡一定的餐飲禮儀，向廠商和店家要求相當的服務規範，儼然是這個領域的仲裁者，有時更勝於國家、政府單位的公信力。

詭異，美食指南沒扮演餐飲業界裡製造、流通或銷售等重要角色，卻要讓人不得忽視其影響力。一家擁有鉅資、大規模生產民生必需食品的企業，例如雀巢、聯合利華、百事或卡夫亨氏，可以波及全世界。不生產食物、僅出版餐飲資訊的美食指南也能如此？

米其林正是這麼一本企圖以「文字」，也是俗稱一到三顆星等級的飲食評鑑，創造比「食物」更有市場價值的美食指南。

延伸閱讀：

楊豐銘，2012，〈米其林餐飲指南的發展〉，《料理．台灣》，第3期 ，頁 9-13。

楊豐銘，2016，〈名廚自殺懸案〉，《料理．台灣》， 第30 期，頁50-53。