東亞漫遊》《一日三餐》：對幸福與療癒的渴望

吃是一種行動，自己做飯更是，展示出來的是對掌握自己生活的努力、也是與他人、以及與生產這些食材土地的連結。《一日三餐》告訴了我們許多關於飲食的重要性，也告訴了我們在飲食上、許多仍須我們繼續努力的地方。

何撒娜／東吳大學社會學系助理教授

《一日三餐》（삼시세끼，又譯《三時三餐》），是韓國tvN有線頻道相當受歡迎的實境綜藝節目，相信很多人都看過。這個節目的內容聽起來很簡單：製作單位把幾位演藝人員送到平凡偏僻的農村或漁村，讓他們體驗自給自足的生活。他們的任務很簡單，就是自己去找吃的食材、自己作飯吃。在農村時，他們會去拔蘿蔔、撿雞蛋，在漁村時，自己要去釣魚、挖牡蠣。然後因為農漁村的生活條件有限，他們還要自己生火煮飯吃。其實並不是因為那些地方窮苦落後到沒有電與電器，而是在刻意製造一個最簡單的生活情境下，努力讓自己生存下去。

在這樣的情境下，所謂的｢生存下去｣，就只剩下最基本的事情，也就是每天努力做三餐、吃三餐。看起來很簡單，其實卻不然，因為常常會發現，原來一整天的時間都一直在作飯、吃飯。甚至還有好幾次，做一餐飯要花掉六、七個小時，然後再花一樣多的時間去吃飯，常常吃完晚餐都已經半夜了。

《一日三餐》是韓國tvN有線頻道相當受歡迎的實境綜藝節目。（圖：網路）

看起來有點簡單、無聊的節目，卻意料之外的大受歡迎，連拍了很多季。當然，好看的節目靠的是強大的後製，工作團隊用了很多力氣去詮釋、旁白、與剪輯，讓看似簡單的作三餐、吃三餐節目變得很好看。然而，更重要的是，這樣的節目引起了很多人的共鳴，包括演出者在內。

其中一位主要演出者李瑞鎮提到，拍攝這個實境綜藝節目最大的收穫是，本來他自己從來沒有試過在家裡做飯（所以他在節目中主要的任務是削馬鈴薯或紅蘿蔔的皮、洗碗、還有剝大蒜），可是在不知不覺間，他卻會在洗碗的時候思考下一頓飯該做些什麼吃。過著這樣的簡單生活，除了感到滿足，也發現了原來人會隨著年齡增長而改變。

在這樣的生活裡，日子變得很簡單、很容易滿足。李瑞鎮最難忘的時刻，就是當他們合力成功磨碎咖啡豆、成功沖出一杯咖啡的時候，也開始挑戰自己做麵包，這些簡單的小事，都讓他們覺得很難忘。

我想，有嘗試自己做過飯的人，一定都很能體會這些話背後的成就感。

在台灣這麼便利的生活情境裡，很多人沒有機會體會到自己做飯的滿足感。我有時會問第一次來台灣交換的歐美學生、在台灣生活最大的感受是甚麼？很多人說，外食實在太方便、太便宜，幾乎不需要自己作飯，這點讓他們很訝異。因為很多國家物價很高，這些學生通常從進大學開始，就必須學會自己作飯吃。而台灣人外食比例之高，很多人一日三餐都在外面解決，學校宿舍、在外的租屋也常常沒有廚房設備，這些現象都讓他們感到驚訝。

我自己在國外的生活經驗，也讓我對於一日三餐有不同的感受。多年之後，再回想過去在國外的生活，最常想起來的，是那些自己親自煮飯、再跟朋友共食的回憶。想起在美國念書時，每個周末，我的小公寓總是擠滿了人，大家帶來自己作的菜吃吃喝喝，雖然事後洗碗整理家裡常弄到腰痠背痛，但是真的很快樂。在韓國的日子也一樣，最深刻的記憶之一，就是跟室友們輪流去市場買菜、做飯一起吃，還有那些準備節日大餐、或是為了去參加國家考試的朋友們準備便當的時刻。很多留學生本來在台灣不會做飯，到了國外之後，紛紛都練就了一手好廚藝。

李瑞鎮（右）提到，拍攝這個實境綜藝節目最大的收穫是，本來他自己從來沒有試過在家裡做飯，可是在不知不覺間，他卻會在洗碗的時候思考下一頓飯該做些什麼吃。（圖：網路）

為什麼做飯、吃飯這種最基本、日常的事情，會變得如此重要、讓人記憶深刻？

美國馬里蘭大學教授、也是期刊《食物、文化與社會》（Food, Culture & Society）的編輯沃倫．貝拉史柯（Warren Belasco）在《食物：認同、便利與責任》這本書提醒我們重視食物的重要性：我們吃什麼就成為什麼（我們吃什麼像什麼）；很多時候，我們以自己吃或不吃的東西來自我界定，我們愛吃什麼，不愛吃什麼，都能夠說明我們是誰。食物也界定了我們是誰、從哪裡來，以及我們想要成為什麼。

除了這些以外，自己做飯吃還有另一層的意義：當世界或自己的生活充滿危機與挑戰（有時剛好相反、是一成不變帶來的窒息）、而我們卻無能為力之際，自己做飯吃，也是一種宣告，告訴自己或別人要想盡辦法、試圖確保對自己生活的掌控；注意自己吃了什麼，正是覺得能夠掌握自己命運的一種方法。

所以，為什麼留學生或在海外定居的人們這麼喜歡做飯、研究各種食譜？除了省下生活費、或是因為買不到想吃的解饞之外，我自己覺得還有一個重要的原因：在語言不太通、跟老外（其實我們自己才是老外吧）文化上常有隔閡、還有論文難產畢業遙遙無期、或是工作碰到瓶頸的時候，花上一整天或半天，好好地去買菜、做飯、吃飯，這真的是生活裡最容易達到的成就、也是最容易得到滿足的方式。

《一日三餐》就是在這樣的脈絡下產生的節目。有人曾問過製作人羅PD為什麼想做這樣的節目？他回答說，當現代人的生活越來越複雜、越來越快速緊湊、讓人無法喘息，他想做的，就是讓大家回到最原初的生活重心，那就是：好好吃飯、好好活著。有人問李瑞鎮這個節目成功的秘訣，他透露最初聽完這個節目的企劃意圖後，自己也感到好奇，要是他自己的話，會如何解決一日三餐呢？這個簡單的問題，讓觀眾很容易有共鳴。

《一日三餐》看起來有點簡單、無聊，卻意料之外的大受歡迎，連拍了很多季。（圖：網路）

韓國一直是個生活壓力很大的國家，自殺率之高，在全球算是居冠的。在相關的國際評量指標中，韓國人的幸福感、對生活的滿足度，也常常位居末位。近年來，韓國社會逐漸興起了一股對於幸福感、滿足度、以及生活福祉（well being）的追求與嚮往。從2013年開始，韓國行政研究院開始每年一度針對國民的幸福感與滿足度進行調查，有些學術單位成立了類似「幸福研究所」的研究單位，人們也開始更多地注意並追求增加生活的幸福與福祉。甚麼是「福祉」（well being）最核心的定義呢？最常被提到的就是：｢好好吃飯、好好生活｣。

在這樣的潮流之下，媒體界也興起了類似的風潮，2014年開始播出的《一日三餐》，就是其中一個例子，其他還有許多類似的作飯節目，都是在這樣的社會趨勢之下產生的。

然而，前面所提到的飲食研究者沃倫．貝拉史柯也提醒我們，就算飲食的重要性逐漸被重視，飲食仍然面對著兩個不太公平友善的現象，首先就是讚賞頭腦勝過身體的傳統二元論。我們仍然會發現，許多人看輕這些攸關每天生活的基本飲食，覺得這是不太重要的事情；其次就是「公私領域分離」（separate spheres），飲食消費被視為是私人的、女性領域，與生產的公共男性領域分割。所以雖然絕大多數日常生活中實際作飯的是女性，我們看到的《一日三餐》還有其他在韓國媒體上公開展演的作飯節目，都是男人在做飯。

吃是一種行動，自己做飯更是，展示出來的是對掌握自己生活的努力、也是與他人、以及與生產這些食材土地的連結。《一日三餐》告訴了我們許多關於飲食的重要性，也告訴了我們在飲食上、許多仍須我們繼續努力的地方。

參考資料

沃倫‧ 貝拉史柯著，曾亞雯、王志弘譯，《食物：認同、便利與責任》（群學出版，2015）。

심수진（2016），〈한국사회에서 주관적 웰빙에 영향을 미치는 요인 분석〉，《통계연구》제21권 제3호, 25-47。