漫遊藝術史》「活」的雕塑？十八世紀晚期歐洲的「火炬夜遊」

現實生活中的博物館,總是讓人感覺展品與觀眾有一段冷漠的距離,有時候不免令人感到沉悶。可是,歷史中的博物館向來是如此嗎?假如能回到十八世紀的歐洲,會發現當時的博物館,其實採用了「火炬夜遊」的呈現方式來活化館藏,試圖帶給觀眾生動的參訪經驗。

遊量凱

電影《博物館驚魂夜》裡最引人入勝的視覺奇觀,在於美國自然史博物館中原本了無生趣的恐龍化石、動物標本、歷史人物塑像,全都「活」了過來。(福斯提供)

可是,歷史中的博物館向來是如此嗎?假如我們回到十八世紀的歐洲人如何觀賞藝術品,會發現當時的博物館,其實採用了靈活的呈現方式來活化館藏,試圖給觀眾帶來生動的參訪經驗。十八世紀下半葉的歐洲,開始風行透過手持火把來照亮古代雕塑的「火炬夜遊」(torchlight visit),就是一種營造動態觀賞經驗的展示手法。

燭火本來是藝術家在工作室創作的輔助工具,在煤油燈、電燈泡等照明設備發明以前用以延長工作時間,也幫助畫家掌握物體的光影呈現,比起白天的自然光,效果更好。此種作法在十六世紀即有記載,隨後在畫院中更發展出一種「畫院燈」,能夠集結燭火,在畫室中持續供應穩定的光源,好讓學徒可以有充分時間來仔細臨摹石膏像或模特兒的造型肌理【圖1】。



【圖 1】Reinier Vinkeles,《阿姆斯特丹繪畫學院》,1768年,蝕刻版畫

到了十八世紀中葉的羅馬,燈火的使用不再限於畫家,而是成為訪客觀賞上古雕塑的新潮作法。自文藝復興時期就收藏有著名的古希臘羅馬雕塑的庇奧克里門提諾博物館(Pio-Clementino Museum),於1771年擴張、成立與開放參觀,隸屬於羅馬梵諦岡教廷。它既是當時貴族和文人雅士們在大旅行中的朝聖景點,也是引領這股觀賞風潮的文化機構。

究竟,火炬夜遊是如何舉辦的?根據學者Claudia Mattos在梵諦岡翻查到的檔案,當遊客們先抵達博物館入口時,事先點好的火炬,會充分照亮全場的展出作品,然後依次熄滅。接著,遊客會在黑暗中手持火把,光影搖曳間,逐一細細品味上古雕塑人物的神態與肌理。文豪歌德也在他的《義大利遊記》(Italienische Reise)中,分析這種觀賞方式的優點:每件藝術品都自成一體,使訪客得以全神貫注,審視每件雕塑在燈火中所顯現的清晰紋路。

火炬夜遊的體驗不僅是認識名作,光線的映照也不只是便於觀察的工具,而是引領觀眾運用雙眼感受藝術作品,激發觀眾的美感想像,並創造生動的視覺經驗。不少遊記都提到,上古雕塑在燈火闌珊時,石材表面看似幻化而成了人體肌膚,彷彿有了生命。十八世紀末,拿破崙崛起,出兵義大利,教宗國被迫簽下《托倫蒂諾條約》(Treaty of Tolentino),梵諦岡收藏的大量精美藝術品被法國強制徵收。其中包含許多知名的上古雕塑,如《拉奧孔群雕》(Laocoön Group),都在當時的拿破崙博物館(今日羅浮宮)中,借以火炬在夜間展示【圖2】。法國文人儒貝爾(Joseph Joubert)觀察到,雕塑大理石的冰冷表面,在燈火映照下,彷彿成為溫暖的肌膚;不僅如此,隨著火把的閃爍,黑暗中的雕塑,也似乎向觀眾們舞動著。

【圖 2】Benjamin Zix,《法王拿破崙舉辦火炬夜遊》,1810年,水彩畫

上述的例子,當然不是鼓勵大家紛紛來點火夜訪博物館(那大概會是館員們的「驚魂夜」)。而是希望指出,十八世紀的歐洲美術館,不只是封存藝術品的貯藏室,而是透過「火炬夜遊」的參觀體驗,擴展博物館偏向靜態的展示手法,一方面幫助觀眾專注欣賞作品。一方面也透過火炬的光影效果,讓作品「活」過來,以拉近觀眾與作品之間的距離。

