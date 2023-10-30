自由開講》宜對海洋能源提供多重誘因與明確申設程序

政府為提升海洋產業競爭力，112年6月21日公布「海洋產業發展條例」，其中第4條明確規範海洋能源為海洋產業之一，111年底公布「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」政策，亦將海洋能源列為前瞻能源項目，顯示政府已有發展海洋能源的目標，如執行過程能持續精進將可促進目標加速達成。

一、提供多重誘因提高投資意願：

（一） 參考離岸風機作法，除躉購費率外，宜訂定示範獎勵補助辦法，逐步輔導市場機制成熟，增加業者投入開發意願，尤當期初設置成本降低時，可提高投資意願。 （二） 一般而言，發電技術越成熟，商轉程度越高，其每度電平均開發成本越低。目前海洋能源屬於未商業化前的機組，其發電規模較小，且建置成本極高，因此針對不同裝置容量訂定不同級距之海洋能躉購費率，提高小規模發電的躉購費率，亦可降低期初設置成本，吸引業者投入。 請繼續往下閱讀...

離岸風機示意圖。（資料照）

二、明確試驗場域之申設程序：

（一） 對於海洋能源試驗場域訂定專屬辦法等法令規章，明訂開發單位應遵循的權利與義務及相關申設程序之簡化作業，以減少開發商與學研單位行政負擔，加速研發落地期程。 （二） 類似離岸風機開發程序，主管機關宜提供一站式服務窗口，協助釐清場域開發所需的法規及其申請程序，避免多頭馬車。

近年各國政府紛以2050淨零排放為目標，對於再生能源研究蓬勃發展，海洋能源受惠於海事工程技術之進步，迎來發展新契機，政府對於發展中的前瞻能源應提供充足誘因，並協助處理場域申設議題，進而加速研發落地。

（中央研究院環境變遷研究中心博士後研究員）

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