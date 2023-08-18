自由廣場》要綠的離岸風電，先選好的開發業者

◎ 黃馨雯、吳斐竣

經濟部預計九月底前公布離岸風電第三階段第二期選商規則，依據最新釋出的資訊，仍不見經濟部將風電開發業者的環境與社會承諾納入評分標準，亦未提及是否最後仍僅以產業關聯執行方案擇定廠商，我國離岸風場能否與其他海域使用者共存，實令人擔憂。

離岸風電第三階段第一期的選商，依據〈離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點〉第八點規定，申請案履約能力的審查評分項目，技術能力占六十％，財務能力占四十％，產業關聯執行方案則是加分項目。

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上述技術與財務能力審查僅是門檻，並沒有開發業者因而不過關。下一階段的競價，因業者多以零元競價，也不具鑑別能力。最後決定業者能否獲配容量的關鍵項目在於「產業關聯執行方案」，評估相關的電力設施、水下基礎、風力機零組件、海事工程服務及工程設計服務等是否由在地廠商執行。立意雖好，實務上卻出現開發業者過度承諾、在地供應商過度保證的弊端。

離岸風場長期、大規模佔用海域空間，僅以技術能力、財務能力與產業關聯執行方案來選商，顯然並不周全。鑑於我國尚無法透過海洋空間規劃調解不同海洋用途的衝突，評選項目應再納入「環境及社會承諾事項」，從利害關係人議合與促進永續發展兩個面向，來評估開發業者及其合作團隊，在規劃、興建、運轉期間落實與其他海域使用者共存之承諾。加強資訊公開與知情權保障、制訂漁業影響減輕與共存方案、精進環境友善之技術與評估海洋生態累積效應，都是開發業者在通過環評之後，仍應持續進行的工作。

離岸風場開發兼具高度資本密集與高度技術密集的特性，而且過往的實績紀錄將決定能否獲得融資與保險。我們要的是有財務與技術能力，同時兼顧環境及社會議題的開發業者，若讓能力不足的開發業者取得開發權，則地方接受度低、工程延宕與工安意外，因財務困難而頻繁釋股等舊問題反覆出現，就不意外了。

（作者分別是環境權保障基金會專職律師、漁民權益暨環境永續中心研究員）

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