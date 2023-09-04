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自由廣場》高端、雲豹與超思

2023/09/04 05:30

◎ 黃惟冰

大選逼近，國民黨近日冷飯熱炒，在蛋量及蛋價早已不是問題時，將矛頭對準新創公司超思，試圖抹黑農業部結合民間力量，穩定國內雞蛋價、量的努力。事實上，除了超思，包括高端與雲豹，也都是國民黨為了政治利益，刻意渲染製造陰謀論的犧牲者。

由於蔡政府以「二○二五非核家園」為主要政見，在兩次總統大選獲得民意支持，創造出太陽光電與風力發電的巨大市場，不僅吸引國際資金、技術與人才進入台灣，也孕育出日漸完整的生態系與供應鏈。雲豹能源不論是營業額還是員工數，都稱不上名列前茅。明明財報一目瞭然，卻被有心人士描繪成吃香喝辣、呼風喚雨。

至於高端，因獲美國關鍵技術，臨危受命在疫情期間開發國產疫苗，讓台灣在進口疫苗處處受阻時，保有自立自強的底氣。日前更獲世衛認證，獲得國際肯定。只可惜批評者昨日大街罵人，今日連小巷道歉都做不到。

超思，為了解決蛋荒而成立的新創公司，在完成重大任務後，本該獲得掌聲，卻被以資本額過低等罪名遭到藍營窮追猛打。諷刺的是，在《公司法》中取消資本額最低門檻，以鼓勵創業改善國內經商環境，就是二○○九年馬政府任內的事。

追根究底，國民黨就是一邊罵缺疫苗、缺電、缺蛋，但一邊質疑那些願意與政府合作，提出解決之道的民間企業。無非是要讓蔡政府陷入父子騎驢，怎麼做都不對的困境。真是成事不足，敗事有餘。

（作者從事公共服務業）

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