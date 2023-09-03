自由廣場》支持台南市政府嚴查冒牌漁電共生

◎ 梁怡琳

台南市政府前（一）日廢止假漁電共生案場，首開全國先例，在能源業界掀起回響，普遍叫好，受好評的理由相當很明白，就是政府出面揪出不法業者，等於是保障其他合法業者權益，也讓長期飽受冤屈的合法光電業者，能一吐長期遭外界炒作、惡意抹黑的怨氣。

國內的企業主都知道 ，特別是須跟國際貿易往來的產業感受應該更深刻。台灣是出口導向國家，多數產品的終端消費市場都在歐美，隨著全球極端氣候加劇，國際催生「2050淨零排放」的倡議，歐美等國也陸續端出更嚴格的環保法規，對於輸入之產品所產生的碳排放，有更高也更嚴格的管制要求。

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在此之下，企業尋求採用綠能以降低製程時的碳排放，已是不可逆之趨。不少企業也發現，與其採購綠電，不如乾脆跨足綠能、自己發電，企業轉型投資綠能的趨勢於焉興起，其中包括加入政府推動的漁電共生行列，重頭學習養殖技術、跨界合作、開拓新型態的商業模式。

國內外已有不少成功且已量產的漁電共生案場，不論能源系統業者或養殖業者，都花費不少資本和心力在初期的探索，以找尋出最適合的養殖模式。可惜的是，原本立意良善、與漁業共好的漁電共生政策，卻因台灣特殊的政治惡鬥，而常遭抹黑、淪為政客的箭靶，一切的心血投入和努力，在政治口水下彷彿不曾存在。

本次台南市政府宣布廢止不肖業者的許可，無異是透過具體行政作為，撕除謠言和標籤，端正市場風氣。業界同僚除了普遍看好，也盼中央或地方政府加大力道幫忙宣傳或協助合法業者推廣，增進國人同胞對漁電共生的認識。最後，至盼政治人物或電視名嘴，請不要因為意識形態，而用概括或籠統的語言抹黑綠能或太陽光電產業。

（作者是能源管理師、ESG顧問、台南市）

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