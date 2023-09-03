晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》支持台南市政府嚴查冒牌漁電共生

2023/09/03 05:30

◎ 梁怡琳

台南市政府前（一）日廢止假漁電共生案場，首開全國先例，在能源業界掀起回響，普遍叫好，受好評的理由相當很明白，就是政府出面揪出不法業者，等於是保障其他合法業者權益，也讓長期飽受冤屈的合法光電業者，能一吐長期遭外界炒作、惡意抹黑的怨氣。

國內的企業主都知道 ，特別是須跟國際貿易往來的產業感受應該更深刻。台灣是出口導向國家，多數產品的終端消費市場都在歐美，隨著全球極端氣候加劇，國際催生「2050淨零排放」的倡議，歐美等國也陸續端出更嚴格的環保法規，對於輸入之產品所產生的碳排放，有更高也更嚴格的管制要求。

在此之下，企業尋求採用綠能以降低製程時的碳排放，已是不可逆之趨。不少企業也發現，與其採購綠電，不如乾脆跨足綠能、自己發電，企業轉型投資綠能的趨勢於焉興起，其中包括加入政府推動的漁電共生行列，重頭學習養殖技術、跨界合作、開拓新型態的商業模式。

國內外已有不少成功且已量產的漁電共生案場，不論能源系統業者或養殖業者，都花費不少資本和心力在初期的探索，以找尋出最適合的養殖模式。可惜的是，原本立意良善、與漁業共好的漁電共生政策，卻因台灣特殊的政治惡鬥，而常遭抹黑、淪為政客的箭靶，一切的心血投入和努力，在政治口水下彷彿不曾存在。

本次台南市政府宣布廢止不肖業者的許可，無異是透過具體行政作為，撕除謠言和標籤，端正市場風氣。業界同僚除了普遍看好，也盼中央或地方政府加大力道幫忙宣傳或協助合法業者推廣，增進國人同胞對漁電共生的認識。最後，至盼政治人物或電視名嘴，請不要因為意識形態，而用概括或籠統的語言抹黑綠能或太陽光電產業。

（作者是能源管理師、ESG顧問、台南市）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書