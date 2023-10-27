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自由開講》白藍合 擺爛

2023/10/27 15:47

李永明

九月底我在社群媒體寫下：「藍白合不合？ 藍白不易合，就算勉強合了，也是貌合神離！」

藍綠朋友都有來按讚。 為什麼會這樣呢？我認為有三個重要的原因：

首先我們以時間為縱軸，來探討中國歷史上的合縱連橫。

假設大家都以天下蒼生為念，那劉邦與項羽為什麼不合？李世民與李建成、李元吉為什麼不合？他們還是親兄弟，但是李世民甚至把建成、元吉都殺了，這就是大家熟悉的玄武門之變；朱元璋與陳友諒為什麼不合？大家可能會說那是專制體制，皇帝只有一位，沒辦法輪流做，一定是爾虞我詐，殺來殺去！而且重點是最高的權力無法分享，這是重中之重！

民眾黨與國民黨的價值、理想、政策與執政理念並不一致，談白藍合只是權力的分贓，而且時間不夠，方法不夠周延還爾虞我詐，是擺爛，是烏合之眾，是沒有靈魂的組合！（本報資料照）

其次，如果是民主制度呢？那蔣介石與毛澤東為什麼不合？美國的林肯和李將軍為什麼不合？除了重點是最高的權力無法分享外，價值、政策與執政理念也大異其趣！那民眾黨與國民黨的價值、政策與執政理念一樣嗎？你們有互信基礎嗎？最近雙方你來我往，不是合縱連橫，而是爾虞我詐！

先說總統主要的工作是國防與外交，國民黨主張「九二共識」，柯文哲並沒有同意，另外提出「九六共識」；國民黨以前擋了69 次軍購案，後來又有馬文君、吳思懷等國民黨立委們擋潛艦自製及國防預算，明顯削弱台灣的國防力量，民眾黨的國防政策跟國民黨一樣嗎？你們對美日歐等民主國家的立場又如何？兩黨請記住，台灣的存在，一定要自立自強，除了與民主國家廣結善緣外，從來不是靠著敵人的仁慈與施捨！

最後，談白藍合時間太緊迫了，理念與價值又南轅北轍，國民黨提「下架民進黨」，柯文哲則說不要藍綠惡鬥，而且曾說過「最討厭蚊子、蟑螂、國民黨」。請問白藍合只有一個多月要談那麼多又複雜又棘手又重要的問題，時間當然不夠，急就章的結果，就是一團亂！他們主要的目的就是蹭聲量！還有我要提醒國民黨，請去查2014年1373期的《商業週刊》，封面標題是「狂人 柯文哲」，64頁的題目大剌剌的寫著「我的對手要小心 因為我是瘋子」，他老兄初一、十五，選前選後可能大大的不一樣，祝福國民黨！

綜上所述，筆者認為民眾黨與國民黨的價值、理想、政策與執政理念並不一致，談白藍合只是權力的分贓，而且時間不夠，方法不夠周延還爾虞我詐，是擺爛，是烏合之眾，是沒有靈魂的組合！

（作者為台灣中社常務理事）

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