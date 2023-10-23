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自由開講》 從藍白合縱過程看未來執政隱憂

2023/10/23 14:44

董建宏

雖然距離2024總統大選投票日，剩下不到三個月的時間，但目前我們看見的確定候選人卻只有賴清德一人，其餘的國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，以及無黨籍的郭台銘，都還陷在所謂藍白的侯柯合、柯侯合，或者郭柯合，柯郭合的「合縱連橫」的爭執中，而在這個過程裡，也讓總統大選無法聚焦在國政方向的討論，我們不免質疑，柯文哲口中的「聯合政府」，到底是不是為了獲取「政治利益」所提出的想法，而這樣的「合」如果執政，到底是否真能發揮所謂「監督」功能，還是會變成互相卸責，彼此互踢皮球，拖垮國政、拖垮台灣？

從這場總統大選開始，藍白之間唯一的共識，就是「下架民進黨」、「政黨輪替」，當然，從在野黨的角度來說，用這樣的口號當競選主軸，是非常合情合理，但我們也看見了，用這樣的理由當成藍白彼此「合作」的動力，不僅蒼白無力，更是充滿了政治利益的算計。

從這場總統大選開始，藍白之間唯一的共識，就是「下架民進黨」、「政黨輪替」，用這樣的理由當成藍白彼此「合作」的動力，不僅蒼白無力，更是充滿了政治利益的算計。（本報資料照）

首先，從具體的的脈絡來看，國民黨是百年大黨，有其歷史背景，對於鍾東錦、傅崐萁等地方派系的人物，為了取得政權，即使個人爭議很多，也堅持捍衛到底；而民眾黨則是標榜新政治，就是要超越「藍綠」，走出不同的路線。所以一但合作，不管誰正誰副，對於民眾所質疑這些爭議人物，該如何處理？就是一個大問題。

第二，從討論合作的過程中，我們就看見了彼此的放話、攻訐，特別第一次見面後，我們不僅看見聲明中對某些政見的看法，竟然是標註「民眾黨」反對，而不是找出折衝，就連到底要用民調決勝負，還是民主初選決勝負，也吵得不可開交，在彼此都想選擇對自己最有利方式，也想把破局責任歸咎到對方，甚至柯文哲還放話，「覺得國民黨只是想把柯文哲幹掉而已」，這樣的合作能有共識嗎？

最後，則是兩邊都只想怎麼想著封官進爵，而不是討論台灣未來，從雙方開始談合作，對於政見的討論，真的是少之又少，而且還沒有共識，卻都急著討論「位置」的問題，例如柯文哲就曾說，不會「整碗捧去」，國民黨人比民眾黨多，當然還是主力；而趙少康也說，「組閣權則交國民黨，但至少五個部會首長由民眾黨決定」，可見大家想的，都是執政後誰能當的官比較多，而不是台灣的利益。

大家都知道，一個國家的治理，千絲萬縷，必須要團結一致，當然在野黨所提的「監督」，是民主國家很重要的一環，但不管是從馬文君、吳斯懷等立委的做法，讓監督成為一種，戕害台灣利益的手段，例如扁政府時期，朝小野大，國防預算不斷被杯葛，還是藍白現在協商合作就已經開始互相卸責，都不免讓人懷疑，所謂的「聯合政府」，會不會變成無人負責的「卸責政府」，彼此把責任推給對方，讓國家空轉。

（作者為中興大學副教授、台灣中社社長）

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