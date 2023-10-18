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自由開講》亞運後的台灣體育運動想像：擴大討論未來十年的發展路徑

2023/10/18 11:30

◎邱志偉

本屆杭州亞運台灣代表團榮獲19金20銀28銅的佳績，追平台灣亞運參賽史的最佳成績。但在這場佳績背後，攸關緊接而來的巴黎奧運重複項目，僅有9面金牌，台灣的競技運動表現仍備受挑戰。尤其是攸關備戰奧運的黃金計畫，外界有許多討論聲音，台灣如何發展未來本土化與國際化兼具的運動產業，同時也能與體育傳播結合，以及建立屬於國家級的體育運動博物館，都是當前我們必須重視的課題，是時候擴大討論未來台灣的體育運動發展路徑！

本屆杭州亞運台灣代表團榮獲19金20銀28銅的佳績，追平台灣亞運參賽史的最佳成績。圖為日前杭州亞運出發前之授旗典禮，總統蔡英文親自到國訓中心授旗。（奧會提供）

首先，「新版體育運動政策白皮書」將會攸關未來體育運動政策走向。就在《2017-2023行動方案》告一段落之後，馬上2024年總統大選就要到了，下一個十年台灣的體育運動政策該怎麼走，經歷了這幾年亞奧運的佳績、台灣的亞運轉播收視創新高，我相信國人對於體育運動的重視都已經相當成長，我肯定過去白皮書中的行動方案有一定成效。但有利的同時，我們也不能迴避，必定也有相關的缺失。

因此，我主張新版的白皮書公布之前，應該從總統的高度來提出新願景，行政院再到教育部體育署共同召開會議，透過產、官、學界與民間一起溝通激辯，從黃金計畫的走向，再到全民體育運動風氣的提升，或是教育界經常爭論的體育班編制，以及體育協會的相關問題，大家坐下來談。如果有現況白皮書無法涵蓋的工作項目，我們就新增項目，陳建仁院長已經承諾明年體育預算，將從8年前的80億倍增至160億元。那我相信，只要有心，把體育運動發展的未來藍圖制定好，更是我們不可忽視的課題。

我們的目標是，讓運動成為每一位國民生活的一部分，讓競技運動的專業被更多人理解，讓運動產業更加蓬勃發展，邁向更健康幸福的國家。不要讓體育設立高門檻，體育運動有很多面向，除了競技外，從醫療到心理諮商，從培育選手到退休規劃，都是我們發展體育強國的重要課題。我也希望新版白皮書提出後，在國會扮演體育署最有力的支持者，同時也扮演監督者，大家同心把體育運動做到最好！

再者是，完善運動媒體，不只是賽事的轉播，更需要類似公共電視台的概念，打造一個專屬的國家體育台，以政策預算支持「運動內容產業」。我們目前的體育台雖然收視成績不錯，但從體育普及的角度來看，仍有所不足。我常到世界各國進行國會外交時，發現各國的體育頻道絕不是只有運動賽事轉播，也會有運動影集、運動教育敘事、選手的養成故事、體育知識傳播等等節目，但我們目前就相當單一的停留在賽事轉播。因此，我建議教育部體育署和文化部能夠攜手合作，趁著亞奧運熱潮，能夠邀請國內相關領域的體育傳播學者專家，或是實際參賽選手，共同協力打造更不同、更沒有距離的體育運動節目，讓全民除了關注獎牌數之外，還可以學習到正確的體育運動知識。

接著，我也期盼台灣的許多運動設施場館，相關的體育運動場地能夠獲得更多元的使用效益。例如外界經常討論的，打造台灣成為特定單項運動的亞洲春訓基地，不只讓選手能夠增進交流，台灣有更多國際選手來，了解台灣運動場地，也有助於未來台灣爭取國際運動賽事主辦的能見度，甚至創造高經濟收益。例如2020 年，沖繩光靠棒球春訓，就創造 121 億日圓（約 26.9 億台幣）的產值。讓更多國際選手來台交流，帶來的觀眾與人潮，對我國觀光經濟產值必然有正面效果！

最後，我要再次呼籲政府重視，打造一座專屬台灣的「國家體育運動博物館」。我在行政院長施政總質詢時，花不少時間呼籲院長重視此題，並且由文化部主導，來共同和體育署保留我國體育運動相關敘事記憶。每年的奪牌數，當運動賽事結束後往往人走茶涼，但一座博物館將能永久保留那個熱情溫度。賴清德總統候選人的文化政見中，也提到博物館升級政策，我也高度支持國家體育博物館應該納入這項框架中，不只讓國家記住所有辛苦的選手，也能夠激勵未來的學子們學習體育運動精神，不只是競技場上，也能貢獻於各項領域活動中。

體育運動是一個大課題，但我肯定政府在這些年的用心，讓台灣的奧運成績逐漸開花結果。這幾年，職業賽也不是只有棒球，籃球甚至足球也都正在發展中，雖然有起有伏，路途顛簸，但我相信，只要堅持走下去，終能開花結果。體育即國力，從振興體育運動的角度，讓這項活動不只停留在賽場上，更能走入生活，這是成為健康國家的關鍵，也是高齡化社會不可忽略的重要課題！

（立法委員）

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